Tor-Festival: SV Oberaich überrollt den SV Stanz II mit 9:1- zur Pause stand es noch 1:1

Ein wahres Tor-Festival bot sich den Zuschauern bei der Partie zwischen dem SV Stanz II und dem SV Holzmarkt Oberaich Stadtwerke Bruck. Das Spiel begann ausgeglichen, doch in der zweiten Halbzeit dominierte der SV Oberaich die Begegnung vollständig und konnte das Spiel schließlich mit einem beeindruckenden 9:1 für sich entscheiden. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Treffer von Armin Masovic und Cristian-Florin Tica, die maßgeblich zum Sieg beitrugen.

Spannende erste Halbzeit -zur Pause stand es 1:1

Das Spiel begann mit einer ruhigen Anfangsphase, in der beide Mannschaften zunächst abwartend agierten. In der 5. Minute hatte der SV Oberaich den ersten Eckball, der jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Ein harter Zweikampf in der 7. Minute führte zu einer kurzen Unterbrechung, als ein Spieler des SV Stanz II behandelt werden musste.

Die erste große Chance des Spiels nutzte der SV Stanz II in der 14. Minute. Christian Gurdet erzielte nach einem gelungenen Spielzug das 1:0 für die Heim-Mannschaft. Der Jubel währte jedoch nicht lange, denn in der 20. Minute glich der SV Oberaich durch einen Elfmeter aus. Cristian-Florin Tica verwandelte sicher zum 1:1.

Nach der Trinkpause in der 25. Minute verzeichneten die Gäste mehrere gute Chancen, die jedoch vom Torhüter des SV Stanz II vereitelt wurden. Eine bemerkenswerte Parade von Stephan Nöst für die Heimmannschaft in der 45. Minute sorgte dafür, dass die erste Halbzeit mit einem ausgeglichenen 1:1 endete.

Torlawine in der zweiten Halbzeit - 9:1 Auswärtssieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 46. Minute brachte Nebojsa Blagojevic den SV Oberaich in Führung. Die Gäste bauten ihren Vorsprung weiter aus, als Blagojevic in der 54. Minute erneut traf und das 1:3 markierte.

Der Druck des SV Oberaich ließ nicht nach. In der 66. Minute erzielte Armin Masovic sein erstes Tor des Spiels und erhöhte auf 1:4.

Die Dominanz des SV Oberaich war erdrückend, und in der 76. Minute traf Masovic erneut zum 1:5. Kurz darauf sorgte Cristian-Florin Tica mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute für das 1:6. Der SV Stanz II hatte dem Angriffswirbel der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen.

In der 84. Minute erhöhte Albert Zariqi auf 1:7, bevor Masovic in der 87. Minute seinen Hattrick komplettierte und das 1:8 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Mirza Kahrovic in der 90. Minute, als er zum 1:9 Endstand traf.

Mit diesem deutlichen Sieg setzte der SV Oberaich ein Ausrufezeichen und demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke. Der SV Stanz II hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Oberaich hat nun alle drei bisherigen Spiele gewonnen und eine Tordifferenz von plus 20.

Aufstellungen: Stanz: Stephan Nöst - Gabriel Stockreiter, Jonas Trippl, Tobias Kaltenbrunner - Nico Koller, Christoph Fraiss, Niklas Hölbling, Michael Ellmaier, Manuel Medl, David Sattler - Christian Gurdet (K)

Ersatzspieler: Paul Baumgartner, Tobias Taferner, David Leonardo Rauch, Christoph Waldner, Andreas Ellmeier

Trainer: Horst Stumpf

- SV Holzmarkt Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Albert Zariqi, Manuel Ramljak, Semir Masovic, Altin Ukshini, Robert Sebrek, Sebastian Weyrer - Stjepan Cosic, Alexander Schlagbauer - Cristian-Florin Tica (K), Nebojsa Blagojevic

Ersatzspieler: Thomas Wimmer, Anis Omerovic, Armin Masovic, Justin Franz, Mirza Kahrovic

Trainer: Armin Masovic Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Stanz II : Oberaich - 1:9 (1:1)

90 Mirza Kahrovic 1:9

87 Armin Masovic 1:8

84 Albert Zariqi 1:7

81 Cristian-Florin Tica 1:6

76 Armin Masovic 1:5

66 Armin Masovic 1:4

54 Nebojsa Blagojevic 1:3

46 Nebojsa Blagojevic 1:2

20 Cristian-Florin Tica 1:1

14 Christian Gurdet 1:0

