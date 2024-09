FC Trofaiach II erkämpft sich drei Punkte gegen SK Stojen

Details Sonntag, 15. September 2024 08:30

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Klasse Mur/Mürz B konnte sich der FC Trofaiach II mit 2:0 gegen den SK Stojen durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahmen die Gastgeber in der zweiten Hälfte das Heft in die Hand und sicherten sich durch Treffer von Michael Plank und Philipp Puntinger den verdienten Sieg.

Starke Defensive und vergebene Chancen in der ersten Halbzeit

Bereits zu Beginn der Partie war klar, dass die Gäste aus Stojen ohne Ersatzspieler angetreten waren. Dies schien jedoch zunächst keinen großen Einfluss auf das Spielgeschehen zu haben. In den ersten Minuten dominierten die Gastgeber das Geschehen, kamen jedoch nicht zu zwingenden Torchancen. Ein erster guter Schuss von Trofaiach in der 28. Minute verfehlte das Ziel knapp.

Die 31. Minute brachte eine vielversprechende Gelegenheit für Kevin Popp, der allein vor dem Torhüter der Gäste auftauchte, jedoch die 100%ige Chance vergab. Kurz darauf, in der 33. Minute, setzte Michael Plank einen unangenehmen Schuss ab, der den Torhüter von Stojen vor Probleme stellte. Die defensive Stabilität der Gäste wurde weiter auf die Probe gestellt, als Trofaiach in der 34. Minute den Druck erhöhte. Dennoch gelang es ihnen, bis zur Halbzeit standzuhalten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Marco Schickhofer eine gute Möglichkeit, aber sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite konnte ein Spieler von Stojen in der 41. Minute gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auftauchen, doch die Abwehr von Trofaiach klärte in letzter Sekunde.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Trofaiach mit neuer Energie aus der Kabine. Nik Mitter setzte in der 53. Minute den ersten Schuss der zweiten Halbzeit ab, allerdings ohne Erfolg. Stojen zeigte sich vereinzelt mit guten Chancen, konnte aber keine davon verwerten. In der 60. Minute gab es schließlich einen Elfmeter für Trofaiach, nachdem ein Handspiel im Strafraum der Gäste geahndet wurde. Michael Plank trat an und verwandelte den Elfmeter sicher ins linke Eck.

Dieser Treffer schien den Bann zu brechen, doch trotz einer Doppelchance in der 65. Minute wollte der Ball nicht erneut ins Netz. Stojen gab nicht auf und kämpfte sich in den letzten Minuten noch einmal nach vorne. Ein Freistoß aus 30 Metern in der 84. Minute brachte jedoch keinen Erfolg. In der 88. Minute sorgte Pascal Zierler mit einer schönen Einzelaktion für Aufsehen, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als der eingewechselte Philipp Puntinger das zweite Tor für Trofaiach erzielte und damit den Endstand von 2:0 besiegelte. Kurz darauf endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit.

Stimme zum Spiel:

Martin Schrittwieser (Trainer Stojen): "Schade für uns als Mannschaft, dass wir so eine Partie verlieren. Wir sind leider mit nur 11 Spielern angereist und haben alles gegeben, aber leider durch einen Fehler haben wir dann den Elfmeter kassiert. Auf der anderen Seite finde ich, sind uns 2 klare Elfmeter vorenthalten worden. Die hätten uns vielleicht noch einmal ins Spiel zurückgebracht. Aber so ist Fußball - du spielst 90 Minuten eigentlich eine super Partie auf Augenhöhe und verlierst trotzdem 0:2. Was jetzt aber absolut nicht die Leistung der gegnerischen Mannschaft mildern soll. Aber ich finde, zumindest ein Unentschieden wäre gerecht gewesen."

1. Klasse Mur/Mürz B: Trofaiach II : SK Stojen - 2:0 (0:0)

92 Philipp Puntinger 2:0

64 Michael Plank 1:0

