SV Oberaich weiter makellos: Klarer Sieg über Phönix Mürzzuschlag

Details Sonntag, 15. September 2024 08:43

Im Aufeinandertreffen der vierten Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B (STMK) zwischen dem SV Holzmarkt Oberaich Stadtwerke Bruck und Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg erlebten die Zuschauer ein spektakuläres und torreiches Spiel. Die Hausherren von SV Oberaich zeigten sich in überragender Form und erzielten einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen Phönix Mürzzuschl.. Bereits zur Halbzeit stand es 5:1. Oberaich steht damit nach vier Spielen bei vier Siegen und bleibt weiter makellos.

Blitzstart von SV Oberaich

Der SV Oberaich legte los wie die Feuerwehr. Schon nach kurzer Zeit gelang ihnen das erste Tor des Spiels. In der 32. Minute fiel das Tor zum 1:0, und nur kurz darauf erhöhten sie auf 2:0. Die Heim-Mannschaft war in dieser Phase des Spiels kaum zu stoppen und konnte die Führung weiter ausbauen. Erneut in der 32. Minute, traf Semir Ronaldo zum 3:0, was den Druck auf die Gäste weiter erhöhte. Der Torregen ging weiter, als der SV Oberaich noch in der gleichen Minute das 4:0 erzielte.

Die Gäste schienen von dem furiosen Auftakt der Heimmannschaft überwältigt. Dennoch zeigten sie Kampfgeist und konnten in der 32. Minute einen Treffer zum 4:1 erzielen. Doch der SV Oberaich blieb dominant und stellte kurz vor der Halbzeitpause den alten Abstand wieder her, als sie in der 45. Minute zum 5:1 trafen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Phönix Mürzzuschl. ohne echte Chance

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste noch einmal alles, um das Spiel zu drehen. Doch die Defensive des SV Oberaich stand sicher und ließ kaum Chancen zu. In der 88. Minute gelang dem SV Oberaich schließlich das 6:1. In der gleichen Minute konnte Phönix jedoch noch einen Treffer zum 6:2 erzielen, als ein Schuss unglücklich abgefälscht wurde und im Netz landete. Dies war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, denn der Ausgang des Spiels war längst entschieden.

Stimme zum Spiel:

Stefan Gletthofer (Sektionsleiter Oberaich): "Es war ein äußerst spannendes Spiel bei nassen und kalten Bedingungen. Unser Team hat insgesamt hervorragend gespielt. Trainer Armin Masovic hat es geschafft, den Teamgeist und die Leistung auf dem Feld auf ein Maximum zu bringen. Als Vorstand freuen wir uns sehr, wenn Spieler und Trainer so harmonieren – die Ergebnisse sprechen schließlich für sich!"

1. Klasse Mur/Mürz B: Oberaich : Mürzzuschlag - 6:2 (5:1)

89 Lucas Ebner 6:2

87 Manuel Ramljak 6:1

36 Manuel Ramljak 5:1

31 Sebastian Haagen 4:1

30 Semir Masovic 4:0

19 Nebojsa Blagojevic 3:0

5 Cristian-Florin Tica 2:0

2 Nebojsa Blagojevic 1:0

