SV Oberaich feiert klaren Sieg über TuS St. Stefan/L.

Details Montag, 23. September 2024 15:55

Der SV Oberaich hat in der 5. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B einen klaren 6:2-Sieg gegen TuS St. Stefan/L. eingefahren. Die Gäste legten von Anfang an ein hohes Tempo vor und gingen früh in Führung. Auch wenn TuS St. Stefan/L. zweimal den Anschluss fand, war der Angriffswirbel von SV Oberaich einfach zu viel. Besonders Armin Masovic erwies sich als der herausragende Spieler des Abends.

Blitzstart der Gäste

Bereits in der 9. Minute brachte Alexander Schlagbauer die Gäste in Führung. Wenige Augenblicke später, in der 12. Minute, erhöhte Armin Masovic auf 0:2. Die Offensive von SV Oberaich spielte sich in einen regelrechten Rausch und so war es erneut Masovic, der in der 15. Minute das 0:3 erzielte.

TuS St. Stefan/L. war sichtlich überfordert mit dem Ansturm, doch gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 17. Minute gelang Mentor Buzhala der Anschlusstreffer zum 1:3. Doch bevor sich die Heimmannschaft wirklich sammeln konnte, schlug Armin Masovic erneut zu und stellte in der 45. Minute den Halbzeitstand von 1:4 her.

Erneuter Anschluss und Entscheidung

Nach der Halbzeitpause versuchte TuS St. Stefan/L. noch einmal, ins Spiel zurückzufinden. Mentor Buzhala zeigte erneut seinen Torriecher und verkürzte in der 58. Minute auf 2:4. Die Hoffnung der Heimmannschaft wurde jedoch schnell wieder zunichte gemacht, als Armin Masovic in der 59. Minute das 2:5 erzielte und somit seinen vierten Treffer des Abends markierte.

SV Oberaich kontrollierte das Spielgeschehen nach Belieben und ließ keine Zweifel mehr aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Den Schlusspunkt setzte Manuel Ramljak in der 63. Minute mit dem Treffer zum 2:6. Trotz Bemühungen von TuS St. Stefan/L. gelang es ihnen nicht mehr, die Niederlage abzuwenden. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 6:2-Erfolg für die Gäste aus Oberaich.

Stimme zum Spiel:

Stefan Gletthofer (Sektionsleiter Oberaich): "Der Vorstand von SV Holzmarkt Oberaich ist überaus stolz auf die Leistung der gesamten Mannschaft. Das Team hat mit Herz, Einsatz und Teamgeist gezeigt, was in ihm steckt. Besonders hervorzuheben sind natürlich die herausragenden Torschützen Alexander Schlagbauer, Armin Masovic und Manuel Ramljak, die das Spiel maßgeblich geprägt haben. Doch auch die geschlossene Mannschaftsleistung, das gegenseitige Unterstützen auf dem Platz und der unermüdliche Einsatz waren entscheidend für diesen tollen Erfolg. Der Vorstand bedankt sich bei den Spielern, dem Trainer und natürlich auch bei unseren treuen Fans, die uns stets lautstark unterstützen. Weiter so, SV Oberaich!"

1. Klasse Mur/Mürz B: TuS St. Stefan/L. : Oberaich - 2:6 (1:4)

63 Manuel Ramljak 2:6

59 Armin Masovic 2:5

58 Mentor Buzhala 2:4

46 Armin Masovic 1:4

17 Mentor Buzhala 1:3

15 Armin Masovic 0:3

12 Armin Masovic 0:2

9 Alexander Schlagbauer 0:1

