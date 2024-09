Kindberg-Mürzhofen II siegt im spannenden Duell gegen ESV Mürzzuschlag II

Details Montag, 23. September 2024 21:13

Im Aufeinandertreffen der 5. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B konnte sich die Gastmannschaft Kindberg-Mürzhofen II mit einem knappen 2:1-Sieg gegen ESV Mürzzuschlag II durchsetzen. Beide Teams lieferten sich ein hart umkämpftes Match, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Während ESV Mürzzuschlag II in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielen konnte, brachte ein spätes Tor den Gästen den verdienten Sieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die erste Halbzeit begann mit viel Druck von beiden Seiten und die Mannschaften starteten mit hoher Intensität. Kindberg-Mürzhofen II konnte durch zahlreiche Freistöße Druck aufbauen, unter anderem in der 19. und 23. Minute. Dennoch gelang es beiden Teams nicht, klare Torchancen herauszuspielen.

Die ESV Mürzzuschlag II hatte einige vielversprechende Momente. So konnte das Heimteam in der 15. Minute einen Eckball erkämpfen, der jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Ein Schussversuch der Gäste in der 14. Minute verfehlte das Tor. Ebenso wurde ein Freistoß für die Gastgeber in der 18. Minute vergeben. Die Defensive von Kindberg-Mürzhofen II stand solide und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es mehrere Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch keine der Mannschaften konnte daraus Kapital schlagen. Schließlich endete die erste Hälfte ohne Tore und die Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit - am Ende gewinnt der Gast mit 2:1

Die zweite Halbzeit begann aufregend, als Mario Bruggraber in der 48. Minute das erste Tor für Kindberg-Mürzhofen II erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Diese Führung hielt jedoch nicht lange. ESV Mürzzuschlag II antwortete nur zwölf Minuten später. In der 60. Minute glich Gezim Muriqi durch einen wunderschönen Treffer zum 1:1 aus und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Das Spiel nahm an Intensität zu. Beide Mannschaften drängten auf den Sieg und es folgten zahlreiche Freistöße. Die Defensive von ESV Mürzzuschlag II konnte einen knappen Schuss aufs Tor in der 63. Minute abwehren, während Kindberg-Mürzhofen II durch einen Freistoß in der 78. Minute erneut Gefahr ausstrahlte.

In der Schlussphase hatte ESV Mürzzuschlag II einige Top-Chancen, insbesondere in der 85. Minute. Doch die Abwehr von Kindberg-Mürzhofen II hielt stand. In der 73. Minute gelang Florian Pregetter der entscheidende Treffer für Kindberg-Mürzhofen II, der seine Mannschaft erneut in Führung brachte. Diesmal konnten die Gastgeber nicht mehr ausgleichen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Heimmannschaft. Ein Eckball in der 90. Minute brachte jedoch nicht den ersehnten Erfolg. Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg für die Gäste aus Kindberg-Mürzhofen II.

Insgesamt bot die Partie ESV Mürzzuschlag II gegen Kindberg-Mürzhofen II viel Spannung und zeigte, wie eng es in der 1. Klasse Mur/Mürz B zugehen kann. Beide Teams zeigten großen Einsatz, aber letztlich konnte sich Kindberg-Mürzhofen II dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung durchsetzen und drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

1. Klasse Mur/Mürz B: ESV Mürzzuschlag II : Kindberg-Mürzhofen II - 1:2 (0:0)

73 Florian Pregetter 1:2

60 Gezim Muriqi 1:1

48 Mario Bruggraber 0:1

