Zuseher-Statistik: Konstante Zahlen und ein echter Ausreißer in der 1. Klasse Ost A

Details Donnerstag, 26. Dezember 2019 11:40

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der 1. Klasse Ost Aüber die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 9129 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 100 Beobachtern pro Spiel ergibt. Das Spiel mit den meisten Zusehern war jenes zwischen Herbstmeister Hofkirchen und dem Tabellendritten Schönegg, wo es noch um den Herbstmeistertitel ging. 1130 Fans schauten sich das Spiel an. Den schlechtesten Schnitt weist Dechantskirchens Zweier auf.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Hofkirchen 2070 5 414 2. Schönegg 875 6 145 3. Neudau 951 8 119 4. Dienersdorf 770 7 110 5. Schäffern 550 6 92 6. Buch 530 6 88 Greinbach II 530 6 88 7. SG Grafendorf 610 7 87 8. Saifenboden II 400 6 67 9. Rohrbach II 360 6 60 Eichberg 360 6 60 10. Wenigzell 458 8 57 11. Dechantskirchen 385 7 55 12. Vornholz 280 6 47

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten