USC Schäffern: Mit neuem Elan in die Saison

Das Corona Virus legte in den letzten vier Monaten den Fußball lahm. Der Meisterschaftsbetrieb wurde gestoppt und die Vereine mussten unter speziellen Bedingungen trainieren und sich fit halten. Auch beim USC Schäffern war die neue Situation gewöhnungsbedürftig.

Bis zum Lockdown setzte sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Zingl im oberen Tabellendrittel in der steirischen 1. Klasse Ost A fest – Platz 4. Vor allem dazu beigetragen hat eine bärenstarke Heimserie. Schäffern gewann alle sechs Heimspiele, ließ nur sieben Gegentore in der Heimat zu und selbst netzte man 22mal. Diese Serie soll beim neuen Meisterschafsstart Ende August fortgesetzt werden.

Hannes Lind, Obmann vom USC Schäffern stand Ligaportal.at Rede und Antwort:

Heimtraining war angesagt

„Während der Corona Zeit war es einfach zu gefährlich gemeinsam zu trainieren“, so Obmann Hannes Lind vom USC Schäffern. Deshalb stand Heimtraining am Programm. Am Freitag, den 03. Juli 2020 fand der offizielle Trainingsstart statt.

„Ziele bleiben gleich“

Auch beim Start in die neue Saison will man die oberen Tabellenränge anpeilen. „Unser Ziel ist gleichbleibend im oberen Bereich der Tabelle, und vielleicht geht ja nach ganz oben hin etwas“, bekräftigte Hannes Lind.

Torfestival im ersten Testspiel

Am Freitag, den 11. Juli 2020 absolvierte der USC Schäffern beim burgenländischen 2. Klasse Süd A Verein ASKÖ Riedlingsdorf das erste Testspiel. Coronabedingt musste man sich vor ca. 60 Zuschauer im Südburgenland in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:6 geschlagen geben. Schäffern ging zweimal in Führung, ehe Riedlingsdorf doppelt ausgleichte und letztendlich das Spiel für sich entschied.

Weitere Tests in den nächsten Wochen gegen den SV Hochart (2. Klasse Süd A, Burgenland) und FC Mönichkirchen (2. Klasse Wechsel, Niederösterreich) folgen.

Wenig Veränderungen

Der USC Schäffern tätigte einen Transfer. In der Defensive verstärkte man sich mit Philipp Wiedner vom USV Eichberg, Ligamitstreiter Platz 10 in der Tabelle. Dennoch fällt Roman Gradwohl aus. „Der Ausfall ist uns schon länger bekannt. Roman erlitt einen Kreuzbandriss, hat aber erst jetzt aufgrund der Corona Zeit einen Operationstermin erhalten“, so Obmann Hannes Lind.

By: Ligaportal.at/Patrick Woppel

