1. Klasse Ost A - der große Herbstrückblick 22/23

Details Samstag, 26. November 2022 10:59

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der 1. Klasse Ost A kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Fast weiße Weste

Eines vorweg: Der USV St. Lorenzen war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Lorenzener konnten tatsächlich 10 von 11 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. Der eine Punkteverlust war ein Remis. Das heißt, man kassierte keine Niederlage. 31 Punkte stehen zu Buche, sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Dienersdorf. Agieren die Lorenzener auch im Frühjahr mit dieser Überlegenheit, wird am Ende wohl der Aufstieg gelingen.

Auch Dienersdorf spielte eine durchaus beachtliche Hinrunde - der Zweite hat auf den Dritten Saifenboden/Pöllau zwei Punkte Vorsprung. Um einen möglichen Relegationsplatz streitet man sich am Ende wohl mit Saifenboden und Neudau. Um St. Lorenzen noch einmal Konkurrenz zu machen, braucht es Konstanz und einen Sieg im direkten Duell.

Nur sechs Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Vornholz am Tabellenende konnte gerade einmal sechs Punkte einfahren und kassierte sage und schreibe 59 Gegentore. Auch nur sechs Zähler aber etwas weniger Gegentore kassierte Dechantskirchens Zweier. Die Dechantskirchener waren auch an der torreichsten Partie beteiligt. Man verlor in der dritten Runde gegen Greinbachs Zweier mit 2:11.

Die Torschützenliste führt wenig überraschend ein Lorenzener an. Matej Debeljak erzielte 19 Tore. David Gamperl von Greinbach durfte 12 Mal jubeln. Er war es auch, der in einer Partie fünf Tore erzielte. Weitere Statistiken: Sechs Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, 13 Spieler einmal Gelb-Rot. Sechs Spieler kassierten je eine Rote Karte.