Spielabbruch in der 1. Klasse Süd/Ost A: Flutlichtausfall beendet Saisonauftakt in Miesenbach vorzeitig

Der Start in die neue Saison der 1. Klasse Ost A verlief für den UFC Miesenbach und den FC Oberes Feistritztal anders als geplant. Was als spannendes Auftaktspiel begann, endete nach nur 45 Minuten mit einem unerwarteten Spielabbruch. Zur Halbzeit führte der Gastgeber Miesenbach mit 2:1, doch dann ging plötzlich das Licht aus – buchstäblich.

Doch dann erlebten die Zuschauer auf der Sportanlage in Miesenbach eine unliebsame Überraschung. Ein plötzlicher Flutlichtausfall sorgte dafür, dass das Spielfeld in Dunkelheit versank. Trotz aller Bemühungen, den Defekt zu beheben, konnte die Beleuchtung nicht wiederhergestellt werden. Techniker waren vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck daran, die Ursache des Problems zu finden, doch die Stromleitung schien irreparabel beschädigt. Mehrere Versuche, das Flutlicht wieder in Betrieb zu nehmen, scheiterten, sodass die Verantwortlichen schließlich gezwungen waren, die Partie abzubrechen.

Bis zum Abbruch verlief das Spiel durchaus spannend. Der Gast ging früh in Führung, doch das Heimteam zeigte sich kämpferisch und konnte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1 drehen. Die Zuschauer hatten sich auf eine packende zweite Halbzeit gefreut, doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Für die Zuschauer und die Spieler bleibt nur die Hoffnung, dass der technische Defekt schnell behoben wird und der nächste Heimspieltag in Miesenbach reibungslos verläuft. Der Verband wird in der nächsten Woche über den weiteren Verlauf entscheiden.

