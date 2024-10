Torfestival in Vornholz: USC Vornholz schlägt Oberes Feistritztal II mit 7:3

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 13:56

Der USC Vornholz hat in einem torreichen Spiel der 1. Klasse Süd/Ost A den FC Oberes Feistritztal II mit 7:3 besiegt. Die Zuschauer wurden von Beginn an mit einem offensiven Spektakel verwöhnt, das insgesamt zehn Tore brachte. Besonders Marko Mamic glänzte mit einem Hattrick und führte seine Mannschaft zum verdienten Sieg. Trotz einer frühen Führung der Gäste konnte sich Vornholz letztlich klar durchsetzen.

Frühe Führung für die Gäste - kurz danach der Ausgleich

Bereits in der 10. Minute gingen die Gäste aus Feistritztal in Führung. Lukas Elmleitner brachte seine Mannschaft mit einem schönen Treffer zum 1:0 in Front. Doch die Freude über die frühe Führung währte nicht lange, denn der USC Vornholz zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt.

Nur 14 Minuten später war es Daniel Kager, der den Ausgleich zum 1:1 für die Gastgeber erzielte. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften offensive Akzente setzten. In der 26. Minute schlug dann Marko Mamic zum ersten Mal zu und brachte den USC Vornholz mit 2:1 in Führung.

Vornholz setzte nach und erhöhte in der 39. Minute erneut durch Mamic auf 3:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und verkürzten kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute durch Mario Ochsenhofer auf 3:2. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Vornholz dominiert die zweite Halbzeit - am Ende stehen zehn Treffer auf der Anzeige

Die zweite Halbzeit begann ebenso turbulent wie die erste. Oberes Feistritztal II konnte durch Elias Hirt in der 54. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielen und hoffte darauf, das Spiel noch drehen zu können. Doch die Hoffnung der Gäste wurde schnell zerschlagen.

Nur vier Minuten später war es Dominik Holzer, der den USC Vornholz erneut in Führung brachte und das 4:3 erzielte. Von da an übernahm Vornholz endgültig die Kontrolle über das Spiel. In der 61. Minute machte Mamic seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 5:3. Das war bereits sein drittes Tor an diesem Tag und ein klares Zeichen für die Dominanz der Gastgeber.

Doch damit nicht genug: In der 70. Minute war es erneut Mamic, der das halbe Dutzend vollmachte und auf 6:3 stellte. Die Abwehr der Gäste schien in dieser Phase des Spiels völlig überfordert zu sein. Vornholz nutzte die sich bietenden Räume eiskalt aus und sorgte in der 74. Minute durch Christian Glatz für den Endstand von 7:3.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und als der Schlusspfiff ertönte, konnte der USC Vornholz einen verdienten Sieg feiern. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis kletterte Vornhollz in der Tabelle und schickte ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

1. Klasse Süd/Ost A: Vornholz : Oberes Feistritztal II - 7:3 (3:2)

74 Christian Glatz 7:3

70 Marko Mamic 6:3

61 Marko Mamic 5:3

58 Dominik Holzer 4:3

54 Elias Hirt 3:3

43 Mario Ochsenhofer 3:2

39 Marko Mamic 3:1

26 Marko Mamic 2:1

24 Daniel Kager 1:1

10 Lukas Elmleitner 0:1

