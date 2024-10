USV Hofkirchen feiert knappen Sieg gegen Anger II - Fuchs mit dem Tagestreffer

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 13:59

In einem hart umkämpften Spiel konnte sich USV Hofkirchen knapp mit 1:0 gegen Anger II durchsetzen. Das Spiel in der 1. Klasse Süd/Ost A wurde von den Gastgebern dominiert, die jedoch lange Zeit an der Abwehr der Gäste scheiterten. Ein spätes Tor in der zweiten Halbzeit bescherte Hofkirchen den entscheidenden Sieg und wichtige Punkte in der Tabelle.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten - keine Tore beim Kabinengang

Das Spiel begann lebhaft, und bereits in der 6. Minute hatte Manuel Lederer eine gute Möglichkeit für USV Hofkirchen, doch der Ball ging am Tor vorbei. Anger II zeigte sich nicht minder ambitioniert und kam in der 15. Minute zu einer guten Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Heimmannschaft drängte weiter und erhielt in der 18. Minute ihren ersten Eckball. Kurz darauf, in der 19. Minute, verfehlte ein Kopfball von Hofkirchen erneut das Tor.

Anger II bekam seine erste Ecke in der 23. Minute, gefolgt von einer Torchance, die jedoch vom Torhüter von Hofkirchen gut gehalten wurde. Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, aber beide Mannschaften erarbeiteten sich weiterhin Gelegenheiten. In der 25. und 30. Minute zeigte der Torwart von Anger II starke Leistungen, indem er zwei gute Freistöße und weitere Angriffe abwehrte.

Die letzte nennenswerte Aktion der ersten Halbzeit kam von Hofkirchen durch Prasch, dessen Abschluss jedoch harmlos blieb. Beide Teams gingen torlos in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte sich das umkämpfte Spiel fort. In der 64. Minute fiel schließlich das erlösende Tor für USV Hofkirchen. Alexander Fuchs, die Nr.10 der Heimmannschaft, brachte den Ball nach einer hervorragenden Einzelaktion im Netz unter und erzielte damit das 1:0. Die Fans von Hofkirchen jubelten, als sich ihre Mannschaft endlich für den hartnäckigen Einsatz belohnte.

Anger II versuchte daraufhin, das Spiel zu drehen, doch Hofkirchen verteidigte geschickt. In der 78. Minute hatte Manifred Lederer eine weitere gute Chance für die Gastgeber, konnte diese aber nicht verwerten. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 85. Minute, scheiterte Hofkirchen noch einmal am Aluminium.

In den letzten Minuten versuchte Anger II verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen. Es wurden zwei Minuten Nachspielzeit angekündigt, doch die Abwehr von Hofkirchen hielt stand. Schließlich endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für USV Hofkirchen.

1. Klasse Süd/Ost A: Hofkirchen : Anger II - 1:0 (0:0)

64 Alexander Fuchs 1:0

