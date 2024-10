Anger II mit Sieg über SV Ratten - alle Tore in der Schlussphase

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:46

In einem letztlich einseitigen Duell der 1. Klasse Süd/Ost A feierte Anger II einen beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen den SV Tischlerei Berger Ratten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahmen die Gastgeber in den letzten zwanzig Minuten des Spiels das Heft in die Hand und zeigten ihre Offensivstärke. Besonders Marius Riedler stach als zweifacher Torschütze hervor und führte sein Team zum verdienten Sieg.

Torloses Ringen in der ersten Halbzeit - reges Bemühen, aber keine Treffer

Das Spiel begann mit viel Kampfgeist auf beiden Seiten, doch keiner der beiden Mannschaften gelang es, ihre Chancen in der ersten Halbzeit in Tore umzumünzen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Tormöglichkeiten zu. Anger II versuchte, das Spiel durch gezielte Angriffe in ihre Richtung zu lenken, während SV Ratten defensiv gut organisiert war und auf Konter lauerte.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Mittelfeldkampf, in dem beide Teams um die Kontrolle des Spiels rangen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es beiden Mannschaften nicht, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Die Zuschauer mussten sich mit einem 0:0 zur Pause gedulden, waren jedoch gespannt, welche der beiden Mannschaften im zweiten Durchgang den entscheidenden Unterschied machen würde.

Anger II dreht in der Schlussphase auf - 3:0 nach 90 MInuten

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum, bis Anger II in der 74. Minute den ersten Treffer des Spiels erzielte. Marius Riedler brach den Bann und verwandelte eine gut herausgespielte Chance zum 1:0. Dieser Treffer war der Dosenöffner, den die Hausherren benötigten, um das Spiel endgültig zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Nur zwei Minuten später, in der 76. Minute, folgte der nächste Schlag für die Gäste. Daniel Wetzelberger schloss einen Freistoss erfolgreich ab und erhöhte auf 2:0 für Anger II. Die Mannschaft von Anger II war nun in ihrem Element und dominierte die Partie nach Belieben. Die Abwehr von SV Ratten hatte große Schwierigkeiten, die Offensive der Gastgeber in Schach zu halten.

In der 86. Minute machte Marius Riedler seinen Doppelpack perfekt und setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt der Partie. Mit dem 3:0 stellte er den Endstand her und sorgte für ausgelassene Freude auf Seiten der Heimmannschaft. SV Ratten konnte in der Schlussphase keine nennenswerte Reaktion mehr zeigen und musste sich der Überlegenheit von Anger II geschlagen geben.

Mit diesem souveränen Sieg festigte Anger II seine Position in der Tabelle und orientiert sich in Richtung MIttelfeld. SV Ratten hingegen wird versuchen, die richtigen Schlüsse aus dieser Partie zu ziehen und in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Süd/Ost A: Anger II : SV Ratten - 3:0 (0:0)

86 Marius Riedler 3:0

76 Daniel Wetzelberger 2:0

74 Marius Riedler 1:0

