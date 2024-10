UFC Miesenbach gewinnt knapp gegen USV Hofkirchen - Zink mit dem Siegtreffer

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:49

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Süd/Ost A setzte sich UFC Miesenbach mit 3:2 gegen USV Hofkirchen durch. Die Hausherren gingen früh in Führung und bauten diese in der ersten Halbzeit aus. Doch die Gäste kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück, glichen aus und sorgten für Spannung. Am Ende war es Christoph Zink, der den entscheidenden Treffer erzielte und Miesenbach den Sieg sicherte.

Frühe Führung für Miesenbach - zur Pause führt der Favortit mit 2:0

UFC Miesenbach legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 4. Minute durch Markus Friess in Führung. Der Treffer fiel nach einem spektakulären Sololauf von Daniel Pötz, der dann auf Samuel Pöllabauer ablegte, der wiederum Friess perfekt bediente. Dieses frühe Tor setzte den Ton für eine engagierte erste Halbzeit der Hausherren.

Das Team von Miesenbach hielt den Druck aufrecht und wurde in der 31. Minute erneut belohnt. Daniel Pötz, der nach einer Knieverletzung sein Comeback feierte, erhöhte auf 2:0. Pötz zeigte seine ganze Klasse und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr von Hofkirchen. Mit dieser komfortablen Führung ging Miesenbach in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von Hofkirchen

Nach der Pause kam USV Hofkirchen mit neuem Elan aus der Kabine. In der 58. Minute erzielte Paul Josef Janser das 2:1 und leitete damit eine spannende Aufholjagd ein. Nur vier Minuten später gelang Rene Strahlhofer der Ausgleich zum 2:2. Die Gäste hatten nun Oberwasser und drängten auf den Führungstreffer.

Doch Miesenbach zeigte Moral und hielt dem Druck stand. In der 70. Minute schlug Christoph Zink für die Hausherren zu. Nach einem intensiven Spielabschnitt erzielte er das entscheidende 3:2 für UFC Miesenbach, sehr zur Freude der heimischen Fans. Trotz der Bemühungen von Hofkirchen, noch einmal zurückzukommen, blieb es bei diesem Ergebnis.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 spannenden Minuten und besiegelte den knappen, aber verdienten Sieg für UFC Miesenbach. Mit diesem Erfolg sicherten sich die Gastgeber wichtige Punkte in der laufenden Saison und zeigten eindrucksvoll, dass sie auch in kniffligen Situationen die Oberhand behalten können.

1. Klasse Süd/Ost A: Miesenbach : Hofkirchen - 3:2 (2:0)

70 Christoph Zink 3:2

62 Rene Strahlhofer 2:2

58 Paul Josef Janser 2:1

31 Daniel Pötz 2:0

4 Markus Friess 1:0

