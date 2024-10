Spannendes Duell zwischen SV Neudau und USC Vornholz endet unentschieden

Details Montag, 07. Oktober 2024 18:12

In einem umkämpften Spiel in der 1. Klasse Süd/Ost A trafen der SV Neudau und USC Vornholz aufeinander. Beide Teams zeigten Kampfgeist und erkämpften sich am Ende ein 2:2-Unentschieden. Die Begegnung war geprägt von dynamischen Spielzügen, spannenden Toren und einem leidenschaftlichen Einsatz beider Mannschaften, die sich nichts schenkten.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Pause - mit 1:1 geht es in die Kabinen

Das Spiel begann mit einer ruhigen Phase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen, ohne jedoch klare Chancen zu kreieren. Erst in der 28. Minute gelang es SV Neudau, durch einen Treffer von Henri Gashi, in Führung zu gehen. Gashi nutzte seine Chance und verwandelte für die Gastgeber zum 1:0. Dies gab dem Spiel eine neue Dynamik, und die Hausherren setzten den USC Vornholz unter Druck.

Doch die Gäste ließen sich nicht lange bitten und fanden nur sieben Minuten später die passende Antwort. Daniel Szakacs erzielte mit einem beeindruckenden Schuss das 1:1. Es war ein sehenswerter Treffer, der die Zuschauer aufhorchen ließ und die Spannung für den weiteren Spielverlauf erhöhte. Mit diesem ausgeglichenen Ergebnis ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Führung und Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel startete SV Neudau mit viel Schwung. Bereits in der 47. Minute brachte Rajmund Nemeth die Gastgeber erneut in Führung. Bei einer umstrittenen Abseitsposition blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus, und Nemeth nutzte die Gelegenheit, um das 2:1 für Neudau zu markieren. Dieser erneute Vorsprung schien den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind zu geben.

USC Vornholz zeigte sich jedoch kämpferisch und arbeitete daran, erneut auszugleichen. In der 65. Minute war es dann soweit: Marko Mamic traf für die Gäste zum 2:2. Mamic bewies sein Können und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensivem Kampf, aber keiner der beiden Mannschaften gelang es, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit und der einminütigen Nachspielzeit blieb das Ergebnis unverändert. Das gerechte 2:2 spiegelt den Einsatz und die Leistung beider Mannschaften wider, die sich in einem spannenden Duell nichts schenkten.

1. Klasse Süd/Ost A: SV Neudau : Vornholz - 2:2 (1:1)

65 Marko Mamic 2:2

47 Rajmund Nemeth 2:1

35 Daniel Szakacs 1:1

28 Henri Gashi 1:0

