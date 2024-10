Pöllauer Sportklub II triumphiert souverän gegen UFC Wenigzell-Waldbach II

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 19:28

Im torreichen Duell der 8. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A setzten sich die Gäste vom Pöllauer Sportklub II klar gegen UFC Wenigzell-Waldbach II mit 4:1 durch. Trotz des Heimvorteils fanden die Gastgeber kein Mittel gegen die spielerisch und taktisch überlegenen Pöllauer. Ein dominanter Auftritt von Pöllau sicherte ihnen den Auswärtssieg. Michael Hofer erzielte den Ehrentreffer für die Heimmannschaft per Elfmeter in der 89. Minute.

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Die ersten Minuten zeigten schnell die Kräfteverhältnisse: Pöllauer Sportklub II trat dominant auf und ließ keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit. Schon nac gut zwanzig Minuten war klar, dass die Gäste die tonangebende Mannschaft waren. In der 39. Minute fiel dann das verdiente 1:0 für Pöllauer durch Florian Köck, der mit einem Kopfball erfolgreich war. Kurz zuvor hatte ein Schuss von Tobi die Hausherren in Bedrängnis gebracht, der Ball wurde jedoch noch rechtzeitig geblockt. Trotz einer soliden Abwehrleistung konnte Wenigzell-Waldbach nicht verhindern, dass die Gäste mit einer Führung in die Halbzeitpause gingen.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer starken Performance der Gäste, die mehrere Chancen kreierten. Auch wenn Pöllau eine Top Chance durch Chri Derler vergab, blieb das Team offensiv sehr präsent. Ein weiteres Zeichen ihrer Dominanz war, als Florian Köck mit unglaublichen diagonalen Pässen überzeugte und in der 43. Minute sogar einen Ball auf der Linie klärte.

Zweite Halbzeit: Pöllau baut Führung aus

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihre Führung weiter aus. In der 48. Minute verwandelte Michael Lebenbauer einen Elfmeter sicher zum 2:0. Diese Führung gab dem Pöllauer Sportklub II noch mehr Sicherheit und sie kontrollierten das Spielgeschehen.

Mit zunehmender Spieldauer schien Pöllau sich immer wohler zu fühlen und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. In der 72. Minute erhöhte Julian Gleichweit mit einem tollen Tor auf 3:0, und nur zwei Minuten später traf Manuel Pöttler zum 4:0, was die Partie endgültig entschied. Wenigzell-Waldbach II konnte diesem Ansturm nichts entgegensetzen und war weitgehend auf Schadensbegrenzung bedacht.

Kurz vor Schluss gelang es der Heimmannschaft jedoch, einen Treffer zu erzielen. Michael Hofer verwandelte in der 89. Minute einen Elfmeter zum 1:4 und erzielte damit den Ehrentreffer für UFC Wenigzell-Waldbach II. Trotz dieser späten Ergebniskosmetik war das Spiel bereits entschieden und die Gäste durften sich über einen hochverdienten Sieg freuen.

Der Pöllauer Sportklub II präsentierte sich an diesem Nachmittag als klar bessere Mannschaft und nahm verdient drei Punkte mit nach Hause. Wenigzell-Waldbach II hingegen musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen und sich mit der Niederlage abfinden.

1. Klasse Süd/Ost A: UFC Wenigzell-Waldbach II : Pöllauer Sportklub II - 1:4 (0:1)

89 Michael Hofer 1:4

74 Manuel Pöttler 0:4

72 Julian Gleichweit 0:3

48 Michael Lebenbauer 0:2

39 Florian Köck 0:1

