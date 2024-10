Spannendes Duell zwischen Pöllauer Sportklub II und SV Neudau endet 3:2

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 19:54

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse Süd/Ost A setzte sich der Pöllauer Sportklub II knapp mit 3:2 gegen den SV Neudau durch. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit fünf Toren und zahlreichen tollen Szenen. Pöllauer Sportklub II ging früh in Führung, doch SV Neudau kämpfte sich mehrfach zurück ins Spiel, bevor ein später Treffer die Entscheidung brachte. Besonders Christoph Derler konnte sich mit zwei Treffern als Matchwinner auszeichnen.

Frühe Führung und Ausgleich - zum Kabinengang steht es 1:1

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Tobias Baumgartner bereits in der zweiten Minute das erste Tor für den Pöllauer Sportklub II erzielte. Der Gastgeber nutzte einen schnellen Angriff aus, um die gegnerische Abwehr zu überwinden und das erste Ausrufezeichen zu setzen. Doch der SV Neudau ließ sich nicht lange bitten und schlug in der 11. Minute zurück. Rajmund Nemeth gelang es, den Ball im Netz der Heimmannschaft unterzubringen und den frühen Ausgleich für die Gäste zu erzielen.

Das Spiel blieb spannend und beide Mannschaften kämpften um die Oberhand. Kurz vor der Halbzeit war es Christoph Derler, der den Pöllauer Sportklub II erneut in Führung brachte. In der 43. Minute nutzte er eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste und sorgte mit einem präzisen Treffer für den 2:1 Halbzeitstand. Diese Führung sorgte für eine gute Ausgangsposition für die zweite Spielhälfte und setzte die Gäste unter Druck, eine Antwort zu finden.

Dramatische zweite Halbzeit - am Ende steht ein Heimsieg und eine Tabellenführung

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SV Neudau entschlossen, das Spiel nicht kampflos herzugeben. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 51. Minute belohnt, als Damir Grbovic den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Ein packender Zweikampf entwickelte sich, bei dem beide Teams auf Sieg spielten und offensiv agierten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 60. Minute, als erneut Christoph Derler zur Stelle war. Mit seinem zweiten Treffer des Abends brachte er den Pöllauer Sportklub II erneut in Führung. Derler zeigte sein ganzes Können, als er den Ball im Tor von SV Neudau versenkte, der sich in der verbleibenden Spielzeit trotz intensiver Bemühungen nicht mehr zurückkämpfen konnte.

Der Pöllauer Sportklub II verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich somit drei wichtige Punkte in der Tabelle. Der SV Neudau hingegen musste sich nach einem hart umkämpften Spiel knapp geschlagen geben, zeigte jedoch eine starke Leistung und bewies Moral, indem sie zweimal ausglichen.

Das Spiel endete mit einem 3:2 Sieg für den Pöllauer Sportklub II, der sich über den Erfolg freuen konnte, während der SV Neudau trotz der Niederlage erhobenen Hauptes das Spielfeld verließ. Die Zuschauer wurden mit einer spannenden Partie belohnt, die bis zur letzten Minute umkämpft war. Die Gastgeber trohnen aktuell an der Tabellenspitze der Tabelle.

1. Klasse Süd/Ost A: Pöllauer Sportklub II : SV Neudau - 3:2 (2:1)

60 Christoph Derler 3:2

51 Damir Grbovic 2:2

43 Christoph Derler 2:1

11 Rajmund Nemeth 1:1

2 Tobias Baumgartner 1:0

