UFC Schönegg mit 3:0 Auftaktsieg gegen USV Eichberg

Am Samstag war in der 1. Runde der 1. Klasse Ost A auch UFC Schönegg aktiv, der auf USV Wirtschaft Eichberg traf und zuhause um drei Punkte kämpfte. In der letzten Begegnung in der Saison 19/20 ging Schönegg in Eichberg mit einem 1:0 als Sieger vom Platz. In einem harten Kampf setzten sich die Schönegger auch dieses Mal mit 3:0 durch. Schöneggs Sektionsleiter Gerhard Bauernhofer findet nach dem Match lobende Worte für die Krpic's Eichberg : "Eichberg hat eine ganz gute Mannschaft mit schnellen Spielern, welche im Laufe der Saison noch einigen Mannschaften Probleme bereiten wird."



Keine Tore in Halbzeit 1

Vor rund 110 Zusehern pfiff Schiedsrichter Michael Ruck zum Re-Start in der 1. Klasse Ost A an. Eine erste Halbzeit, in der beide Mannschaften gute Phasen hatten. Es war nicht vorauszusehen, wer das erste Tor der neuen Saison schießt. Die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit fanden die Gäste vor. Mit einem Lochpass wurde der pfeilschnelle Micic auf die Reise geschickt und lief alleine auf Schöneggs Schlussmann Feiner zu, der aber hellwach war und rechtzeitig herauskam. Mit einem taktisch diszipliniertem 0:0 ging es in die Pause.

Reiböck-Doppelpack sorgte für Entscheidung

In Halbzeit zwei dauerte es dann nur acht Minuten, bis man in Schönegg einen Torjubelschrei vernomm. Es waren die Hausherren, die durch Marco Reiböck auf 1:0 stellten. Die Eichberger versuchten immer wieder schnell in die Spitze zu spielen, um für den Ausgleich zu sorgen. Doch dann der Doppelschlag: Marco Reiböck trifft in der 73. Minute per Kopf zum 2:0 und nur zwei Minuten später festigte Jonas Schantl nach herausragender Vorbereitung den 3:0 Endstand. Immer wieder hatte man aber das Gefühl, dass Eichberg noch einmal aufkommen würde, aber es blieb dann beim 3:0. Nach dem Schlusspfiff bejubelt UFC Schönegg drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen Buch/St. Magdalena. USV Eichberg hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Neudau die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





UFC SCHÖNEGG 3:0 USV EICHBERG (0:0)

Torfolge: 1:0 (Reiböck 53.), 2:0 (Reiböck 73.), 3:0 (Schantl 75.)

Stimme zum Spiel:

Gerhard Bauernhofer, Sektionsleiter UFC Schönegg:

"Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles gegeben und uns belohnt. Unsere Abwehr musste immer hellwach sein und durfte die schnellen Eichberger nicht aus den Augen verlieren."

