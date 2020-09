Auf verlorenen Posten: Die SG Rohrbach II fasst in Wenigzell ordentlich aus!

Details Sonntag, 20. September 2020 15:40

Am Samstag traf in der 4. Runde der 1. Klasse Ost A der Tabellenachte der UFC Wenigzell vor heimischem Publikum auf den Tabellenfünften die SG Grafendorf/Rohrbach II. Der UFC Wenigzell verlor in Runde 3 mit 2:3 gegen den USV RB Gaugl Hofkirchen, während die SG Grafendorf/Rohrbach II 2:0 gegen den USC Vornholz gewann. Dabei kommt es zu einem deutlichen Heimsieg. Was soviel heißt, dass die Mayer-Truppe aktuell bei 6 Zählern aus drei Spielen hält. Die Spielgemeinschaft weist die selbe Punkteanzahl auf. Allerdings bei einem Spiel mehr am Konto. Der Spielleiter war Manfred Tieber - 40 Zuseher waren mit von der Partie.

Wenigzell lässt Ball und Gegner laufen

Wenigzell kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits nach wenigen Minuten einen schnellen Dämpfer verpassen. Markus Sommersguter zeigt nach 6 Minuten keine Nerven und stellt auf 1:0. Aber die Nicolae-Schützlinge haben praktisch im Gegenstoß die passende Antwort parat. Philipp Lechner gelingt es den 1:1-Gleichstand herzustellen. Was dann aber den Jagdinstinkt bei den Hausherren auslöst. Mit einem geradlinigen Angriffsspiel gelingt es noch vor dem Pausenpfiff einen 4:1-Vosprung herauszuschießen. Dreimal heißt dabei der Torschütze Lorenz Sommerguter-Maierhofer, der von seinen Gegenspielern kaum zu bändigen ist.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu zwei gerecht verteilten Verwarnungen, sind die Fronten soweit klar abgesteckt. Auch auf das Toreschießen wird dabei nicht vergessen. In der 48. Minute ist es Mario Pötz, der das Spielgerät zum fünften Mal im gegnerischen Gehäuse unterbringt - neuer Spielstand: 5:1. Die Gäste schaffen es danach zwar kein weiteres Tor mehr hinnehmen zu müssen. Aber das Spiel nach vorne findet praktisch nicht statt. Anders die Heimischen, die weiter mit viel Schwung an die Sache herangehen. Bis zur 88. Minute muss man sich gedulden, dann aber wird das halbe Dutzend voll gemacht. Markus Sommersguter markiert mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Spielendstand.

UFC WENIGZELL - SG GRAFENDORF/ROHRBACH II 6:1 (4:1)

Torfolge: 1:0 (6. Sommersguter), 1:1 (7. Lechner), 2:1 (30. Sommersguter-Maierhofer), 3:1 (43. Sommersguter-Maierhofer), 4:1 (45. Sommersguter-Maierhofer), 5:1 (48. Pötz), 6:1 (88. Sommersguter)

