Heimsieg: Schönegg weist Nachzügler SG Dechantskirchen II in die Schranken!

Details Sonntag, 27. September 2020 15:12

Am Samstag traf der UFC Schönegg in der 1. Klasse Ost A auf die SG Wechselland/Dechantskirchen II. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Aus diesem Vorhaben wurde aber nichts. Weil es der Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte versteht, sehr stark aufzutreten. Der Spielleiter war Ilija Perkosan, assistiert wurde er von Horst Edler - 90 Zuseher waren mit von der Partie.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Vom Start weg sind es die Hausherren, die dem Spiel den Stempel aufdrücken. Aber aus der spielerischen Überlegenheit kann man kein Kapital schlagen. Was zum einen daran liegt, dass man die nötige Abgebrühtheit vor des Gegners Tor vermissen lässt. Zum anderen versteht es Gästekeeper Bastian Prenner mit tollen Reaktionen, immer wieder, Schlimmeres zu verhindern. Aber auch das nötige Glück steht den Gästen zur Seiten, wie in der 20. Minute als Aluminium das 1:0 verhindert. So gelingt es der Pichlbauer-Truppe mit dem 0:0-Halbzeitremis einen ersten Teilerfolg zu verbuchen. Die Schönegger zeigen sich davon naturgemäß nicht wirklich zufrieden.

Jetzt setzt sich Schönegg durch

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs Verwarnungen, erhöhen die Schönegger dann die Taktzahl. Nun wird wesentlich facettenreicher nach vorne agiert. Das Resultat daraus ist, dass man es bewerkstelligt in der 52. Minute in Führung zu gehen. Stefan Lechner trifft dabei mit einem Freistoßball zum 1:0 ins Schwarze. Daraufhin geht doch vieles einfacher beim Gastgeber. In der 67. Minute schlägt es zum zweiten Mal beim Tabellen-Nachzügler ein. Diesmal ist es Marco Reiböck, der sich mit dem 2:0 in die Schützenliste eintragen kann. Nach dem Tor zum 2:1, David Prasch trifft in der 72. Minute, kommt noch einmal kurz Hoffnung auf bei der Spielgemeinschaft. Aber in der 84. Minute sorgt Schönegg endgültig für klare Fronten. Mit seinem zweiten Tor trifft Stefan Lechner mit einem Elfmeter zum 3:1-Spielendstand.

UFC SCHÖNEGG - SG DECHANTSKIRCHEN II 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (52. Lechner), 2:0 (67. Reiböck), 2:1 (72. Prasch), 3:1 (84. Lechner/Elfer)

by: Ligaportal/Roo