Unentschieden: Vornholz und Buch/St. Magdalena teilen die Punkte!

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 15:36

In der 8. Runde der 1. Klasse Ost A duellierten sich der Tabellenachte der USC Vornholz und der Tabellenzwölfte der SV Buch/St. Magdalena. In der letzten Runde remisierte der USC Vornholz mit 2:2 gegen den USV Wirtschaft Eichberg. Und auch diesmal gelang es der Mauerbauer-Truppe einen Punkt gutzuschreiben. Was soviel heißt, dass Vornholz nach 8 Spielen bei 11 Punkten hält. Die Lechner-Schützlinge weisen aktuell 4 Zähler auf. Der Spielleiter war Roland Smolej - 50 Zuseher waren mit von der Partie.

Das Spiel ist völlig ausgeglichen

Vom Start weg begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Was einigermaßen überrascht, weil man doch erwarten durfte, dass Vornholz das Spiel bestimmen kann. Aber die Gäste werfen alles verfügbare in die Waagschale und machen es den Hausherren damit sehr schwer. In der 14. Minute sollte das Spielgerät erstmalig im Netz zappeln. Der 22-jährige Manuel Haberler ist es, der den Gastgeber mit 1:0 in Führung bringt. Die dann aber von kurzer Dauer war, denn nur drei Minuten ist der Gleichstand wieder gegeben. Marco Fries trifft zum 1:1-Ausgleich. Danach herrscht wieder weitgehendst eine Pattstellung. So kommt es dann auch, dass es mit dem Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Das Remis entspricht dem Gezeigten

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Ausschluss kommt es noch zu sechs gerecht verteilten Verwarnungen, ist dann kein wirklicher Favorit vernehmbar. In der 49. Minute kann Buch/St. Magdalena erstmalig vorlegen. Marijan Vukovic zeichnet für das 1:2 verantwortlich. Aber auch diesmal war die Freude über die Führung nur kurz. Nur vier Minuten später kommt es zum 2:2-Ausgleich. Peter Doma ist dabei mit einem Freistoßball erfolgreich. In der dann noch verbleibenden Spielzeit sind die Gäste dem dritten Tor näher. Was auch damit zu tun hat, dass Vornholz ab der 75. Minute, Glatz sieht wegen Foulspiels die Rote Karte, mit einem Spieler weniger auskommen muss. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Hausherren, diesen einen Punkt festzuhalten - Spielendstand: 2:2.

USC VORNHOLZ - SV BUCH/ST. MAGDALENA 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (14. Haberler), 1:1 (17. Fries), 1:2 (49. Vukovic), 2:2 (53. Doma)

Rote Karte: Glatz (75. Vornholz)

by: Ligaportal/Roo