Zeichen der Zeit: Schönegg hat Weg zurück in Gebietsliga eingeschlagen

Details Freitag, 22. Januar 2021 21:32

An sich war der UFC Gastro Reischl Raiffeisen Schönegg in der jüngeren Vergangenheit permanent in der Gebietsliga Ost antreffbar. So dauert der "kurzzeitige Abstecher" in die 1. Klasse Ost A auch nur eine Saison lang (09/10). Fortan ist man wieder dabei sich in der GLO zu etablieren, wenngleich mit den vorderen Plätzen haben die Schönegger 6 Jahre lang nichts am Hut. Im Sommer 2016 heißt es dann erneut Abschied nehmen bzw. geht es wieder runter in die unterste Spielklasse. Diesmal aber gelingt es nicht, postwendend wieder das Rückfahr-Ticket zu lösen. Aktuell ist der UFC Schönegg bereits die 5. Spielzeit in Serie in der 1. OA bzw. 1. OB mit von der Partie. Dabei kann man sich aber kontinuierlich an die Tabellenspitze heranarbeiten. 18/19 fehlen nur drei Punkte auf den Zweiten Neudau, im Coronaherbst 2019 fehlt als Dritter nur ein Zähler, wiederum auf Neudau. Aktuell hält die Truppe von Trainer Markus Höllerbauer nach 9 Spielen bei starken 21 Punkten. Was durchaus die Hoffnung mit sich bringt, dass es diesmal klappen kann mit einer Platzierung, die zum Gebietsliga-Aufstieg berechtigt.

UFC SCHÖNEGG:

Tabellenplatz: 5. 1. Klasse Ost A

Heimtabelle: 5.

Auswärtstabelle: 4.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 5:0 gg. Wenigzell (7. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 1:5 gg. Schäffern (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,0

bekommene Tore/Heim: 1,6

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,0

Spiele zu Null: 3

erfolgreichster Torschütze: Marco Reiböck (3)

Fairplaybewerb: 1.

(Beim letzten Herbstspiel gelingt es Schönegg, Titelmitstreiter Hofkirchen zu bezwingen)

SPIELER-WORDRAP MIT BENEDIKT FEINER:

Ich in 3 Worten: ehrgeizig, lustig, sportlich

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Torschützenkönig U 12 Turnier

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: WM 2006 Frankreich-Brasilien

Erfolg bedeutet für mich: alles

Mein Lieblingsessen: Pizza

Salzburg oder Rapid: Austria Wien

Sturm, Hartberg oder GAK: keiner

Konsole oder Brettspiele: Konsole

Als Fan drücke ich die Daumen für: Arsenal London

Der Held in meiner Kindheit: Mein Papa

Worauf ich nicht verzichten kann: Fußball

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Max Höllerbauer

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Zinedine Zidane

Worauf bist du besonders stolz: auf unsere junge motivierte Mannschaft

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: David Janser

Ligaportal.at: Top-Fußballseite

Ein absolutes No-Go ist: im Match nicht 110% zu geben

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Aufstieg mit dem UFC

In der Kabine sitze ich neben: Bauni und Scherfi

Mein Musikwunsch für die Kabine: Eminem – Lose Yourself (feat. David Janser)

Der Womanizer in der Mannschaft: Jonas Schantl

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Jakob Narrnhofer

Was ich noch loswerden möchte: Ich wünsche allen eine verletzungsfreie und hoffentlich durchführbare restliche Meisterschaft.

Photocredit: Lena Winkler

by: Ligaportal/Roo