Achterbahnfahrt: Buch-St. Magdalena ist dabei neu Schwung zu holen

Der 1977 gegründete SV Wirtschaft Schullerbau Buch-St. Magdalena kann in seiner jüngeren Vergangenheit auf sehr viel Bewegung zurückblicken. So war man Anfang der 2000-er-Jahre fester Bestandteil in der Unterliga Ost. Längere Zeit war man dort in den Abstiegskampf verstrickt, bis es im Sommer 2008 heißt, runter in die Gebietsliga Ost zu gehen. Nach nur einer Saison geht es schnurstracks weiter in die unterste Spielklasse, wo man dann vier Jahre lang, bis 12/13 das Dasein fristet. Dann aber geht es wieder bergauf mit Buch-St. Magdalena, 15/16 und 16/17 hat man erneut Gelegenheit, sich in der ULO zu entfalten. Aber kaum ist man obenauf, folgt als nächstes wieder ein herber Dämpfer. Denn aktuell ist man wieder fester Bestandteil in der 1. Klasse Ost A. Zurzeit bestreitet man dort bereits die dritte Saison infolge. Die Truppe von Trainer Roland Kaiser ist dort nach den Herbstspielen mit 7 Punkten aus 9 Spielen, am verbesserungsfähigen 12. bzw. drittvorletzten Platz antreffbar.

SV BUCH-ST. MAGDALENA:

Tabellenplatz: 12. 1. Klasse Ost A

Heimtabelle: 12.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 6 Spiele

höchster Sieg: 3:0 bei SG Vorau II (10. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 2:12 gg. Schäffern (5. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,3

bekommene Tore/Heim: 5,0

geschossene Tore/Auswärts: 1,5

bekommene Tore/Auswärts: 3,1

Spiele zu Null: 2

erfolgreichster Torschütze: Lukas Schmallegger, Dominic Kirchsteiger (je 3)

Fairplaybewerb: 3.

(Beim SV Buch-St. Magdalena geht es aktuell darum die gegebene Talsohle zu durchschreiten)

SPIELER-WORDRAP MIT ROBERT THANNER:

Ich in 3 Worten: Teamplayer - Locker - Fair

Mein bisheriges Karriere-Highlight: neben den Aufstiegen sind die Highlights wenn man Freundschaften im Fußball entwickelt. Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Finale „Dahoam“ - hätte Drogba nicht köpfeln lassen Erfolg bedeutet für mich: Produkt aus Ehrgeiz und Disziplin Mein Lieblingsessen: Schnitzel mit Pommes Salzburg oder Rapid: Rapid Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm Konsole oder Brettspiele: Beides Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Bayern München und überall wo Martin Mogg spielt Der Held in meiner Kindheit: Beide Opas Worauf ich nicht verzichten kann: Mein Umfeld Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Ertl Jörg Hast du ein fußballerisches Vorbild: Miroslav Klose Worauf bist du besonders stolz: Aus Fehlern gelernt zu haben Ligaportal.at: coole Bericht-Erstattung In der Kabine sitze ich neben: Marco Fries Mein Musikwunsch für die Kabine: Austro Pop Der Womanizer in der Mannschaft: Jeden dem ich es beigebracht habe mit Frauen zu reden Der Stylingexperte in der Mannschaft: Dominik Kirchsteiger Was ich noch loswerden möchte: Hüja und Abflug .... Photocredit: SV Buch-St. Magdalena by: Ligaportal/Roo