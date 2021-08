Klare Ansage: Hausherr Hofkirchen fasst gegen Schäffern ein halbes Dutzend aus

Details Montag, 16. August 2021 08:20

Der USV RB Gaugl Hofkirchen hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal muss man eine 0:6-Niederlage gegen den USC Schäffern verdauen. Dabei schafft man es vor dem Seitenwechsel durchaus mitzuhalten. Das Problem dabei war aber die Abschlussschwäche. Da zeigt sich der Gegner dann aus einem anderen Holz geschnitzt. Gleich sechsmal versenkt man die Murmel im gegnerischen Kasten, was dann aber eben auch nur drei Punkte bringt.

Hofkirchen kann Paroli bieten

Hokirchen hat seine Startpartie in Neudau mit 1:2 in den Sand. Wonach man nun darauf aus war die Scharte auszuwetzen. Aber dieses Vorhaben war dann doch etwas zu hoch gegriffen. Denn Schäffern versteht es beim ersten Spiel hervorragend zu performen. Was dann letztlich zu einem ganz eindeutigen Auswärtssieg führt. Obwohl, in der ersten Hälfte verläuft die Begegnung völlig offen. Da gelingt es den Spörk-Mannen über weite Strecken dem Gegenüber die Stirn zu bieten. Was die Gäste aber nicht davon abhalten sollte, in der 19. Minute in Führung zu gehen. Boris Vidovic kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Ansonsten gibt es im ersten Abschnitt keine Aufreger mehr - Halbzeitstand 0:1.

Jetzt kennt Schäffern kein Pardon mehr

Im zweiten Durchgang ist dann ein deutlicher spielerischer Unterschied erkennbar. Begünstigt wird das vom raschen 0:2 in der 48. Minute. Erneut ist der 24-jährige Slowene Vidovic erfolgreich. Was dann auch so etwas wie der Knackpunkt im Spiel war. Denn der Zweitore-Rückstand bringt es dann mit sich, dass das ohnehin auf wackeligen Beinen stehende Angriffsspiel des Gastgebers weitgehendst stagniert. Mit einem Doppelschlag (66. Lind und 67. Vidovic), sind die Würfel dann endgültig gefallen. Auf dieses 0:4 legen die Gäste dann noch zwei Tore drauf. Franz Doppler (70.) und der Ungar Attila Csiszar (89.) machen letztlich das halbe Dutzend voll - eindrucksvoller Spielendstand: 0:6.

Stimme zum Spiel:

Dietmar Zingl, Trainer Schäffern:

"In der ersten Hälfte war die Partie hartumkämpft. Wir haben dabei einige Sitzer ungenützt gelassen. Dann aber ist das Werkl ins Laufen gekommen. Das Resultat waren fünf Treffer nach dem Seitenwechsel. Wir sind alle froh, dass es mit den ersten drei Punkten geklappt hat."

1. Klasse Ost A: USV RB Gaugl Hofkirchen – USC RB Schäffern, 0:6 (0:1)

19 Boris Vidovic 0:1

48 Boris Vidovic 0:2

66 David Lind 0:3

67 Boris Vidovic 0:4

70 Franz Doppler 0:5

89 Attila Csiszar 0:6

by: Ligaportal/Roo

