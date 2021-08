Heimdreier: Buch/St. Magdalena sitzt gegen Hofkirchen am längeren Ast

Details Montag, 23. August 2021 07:35

Der USV RB Gaugl Hofkirchen hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 2:3 lautete das Ergebnis gegen SV Buch/St. Magdalena am Ende. Das Spiel ging sehr abwechlungsreich über die Bühne. Den Zusehern wurden Angriffsaktionen am laufenden Band geboten. Neben den fünf Toren kam es noch zu zwei Elfmetern, die aber beide ungenützt blieben. Auch Aluminiumtreffer gab es - Fußballerherz was willst du mehr.

Der Platzherr agiert sehr druckvoll

Zu Beginn der Begegnung sind beide Mannschaften einmal damit beschäftigt, die Stärken und Schwächen des Gegners auszuloten. Dann kommt die 12. Minute, dem Gastgeber bietet sich die Möglichkeit per Elfmeter in Führung zu gehen. Aber Lukas Schmallegger trifft nur Aluminium, es bleibt vorerst beim torlosen Unentschieden. Hofkirchen ist bislang in dieser noch jungen Punktejagd nicht wirklich viel gelungen. Das Hauptaugenmerk wird auch darauf gelegt mit der Null in die Pause zu kommen. Aber daraus wird nichts: In der 37. Minute sorgt Stefan Altmann für das 1:0. Er trifft dabei punktgenau ins lange Eck. Nur fünf Minuten kommt es zum zweiten Treffer. Marijan Vukovic ist nach einem Eckball per Kopf mit dem 2:0-Halbzeitstand zur Stelle.

Hofkirchen kämpft sich ins Spiel zurück

Auch im zweiten Durchgang ist Buch/St. Magdalena eindeutig Herr der Lage. Das Bemühen kann man den Spörk-Schützlingen nicht absprechen. Aber derzeit klappt vieles nicht, was im Herbst 2020 locker von der Hand gegangen ist. Da bleibt nur die Gewissheit, dass man hart daran arbeiten muss, will man das Momentum wieder auf die richtige Seite bekommen. 58. Minute: Nach einer Schmallegger-Freistoßvorlage ist es Kapitän Dominic Kirchsteiger, der das Leder zum 3:0 einnickt. Das sollte doch die Entscheidung gewesen sein - mitnichten. Plötzlich finden die Gäste wesentlich besser ins Spiel. Nachdem man vorerst nur die Latte trifft, steht es in der 78. Minute 3:1. Kevin Stuhlhofer versenkt dabei einen Direktcorner. Der selbe Spieler trifft in der 83. Minute zum 3:2. Jetzt knistert es wieder am Platz. 86. Minute: Den Heimischen wird der zweite Strafstoß zugesprochen. Aber Kirchsteiger scheitert an Gästekeeper Stefan Spindler. So bleibt das Spiel bis ganz zum Schluss megaspannend - Spielendstand letztlich 3.2.

Stimme zum Spiel:

Csaba Szombati, Trainer Buch/St. Magdalena:

"Wir verzeichneten ein deutliches Chancenplus, deshalb geht der knappe Heimerfolg auch in Ordnung. Für uns ist es wichtig, dass wir weiter fokussiert bleiben. Dann wird es sich weisen, was unterm Strich herauskommt. Was auch anerkennend gesagt werden muss, ist die Tatsache, dass sich Hofkirchen trotz der Niederlage, sehr korrekt verhalten hat."

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – USV RB Gaugl Hofkirchen, 3:2 (2:0)

37 Stefan Altmann 1:0

42 Marijan Vukovic 2:0

58 Dominic Kirchsteiger 3:0

78 Kevin Stuhlhofer 3:1

83 Kevin Stuhlhofer 3:2

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!