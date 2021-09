Heimsieg: USV Dienersdorf weist Buch/St. Magdalena in die Schranken

Details Sonntag, 26. September 2021 09:24

SV Buch/St. Magdalena wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen USV Dienersdorf RB Loidl deutlich mit 2:5. Die Experten wiesen Buch/St. Magdalena vor dem Match gegen USV Dienersdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Nach sechs Minuten stand es 0:1

Das Spiel begann eigentlich für die Gäste ganz gut - Stefan Altmann besorgte in der 6. Minute das 1:0. Die Antwort der Heimischen ließ jedoch nicht lange auf sich warten - Georg Schantl verwandelte einen Elfmeter staubtrocken zum 1:1 (15.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins verhalf Michael Matejka den Hausherren zum 2:1 Vorsprung. Genau dieses Tor mehr für den Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 66. Minute erzielte David Marton das 2:2 für SV Buch/St. Magdalena - auch dieser Treffer resultierte aus einem Strafstoß. Jetzt drückte der USV Dienersdorf RB Loidl weiter aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Patrick Gutmann (75.), Schantl (78.) und Christoph Teubl (95.) auf die Siegerstraße.

Der Unparteiische zeigte insgesamt dreimal auf den Elfmeterpunkt

Das 4:2 war ebenfalls aus einem Elfmeter entstanden - drei Elfer in einem Spiel sind eigentlich eine Seltenheit. Der USV Dienersdorf RB Loidl rangiert mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Die Elf von Christoph Teubl fuhr nun nach langem Warten endlich wieder einen Sieg ein. Buch/St. Magd. führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz von SV Buch/St. Magdalena bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Buch/St. Magdalena nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – SV Buch/St. Magdalena, 5:2 (2:1)

6 Stefan Altmann 0:1

15 Georg Schantl 1:1

45 Eigentor durch Michael Matejka 2:1

66 David Marton 2:2

75 Patrick Gutmann 3:2

78 Georg Schantl 4:2

95 Christoph Teubl 5:2

Stimme zum Spiel:

Tobias Loidl, Sektionsleiter Dienersdorf:

"Wir haben verdient gewonnen und endlich wieder einmal drei Punkte geholt. Wir haben die letzten paar Spiele immer gut gespielt, uns selbst das Leben schwer gemacht. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns!"

