Saifenboden/Pöllau II beendet seine Negativserie!

Die Reserve von SG Wechselland/Dechantskirchen hat den Start ins neue Fußballjahr nach zehn Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:7-Niederlage gegen die Zweitvertretung von Saifenboden/Pöllau verdaut werden. Auf dem Papier ging Saifenboden/Pöllau II als Favorit ins Spiel gegen Wechselland/Dechantskirchen II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Vor etwa 50 Zuschauern, die den Weg ins Sparkassenstadion Pöllau gefunden hatten, dominierten die Heimischen das Geschehen recht eindrucksvoll, Wechselland/Dechantskirchen hatte dem so gut wie nichts entgegenzusetzen.

Ein Doppelpack brachte Saifenboden/Pöllau II in eine komfortable Position: Philipp Almbauer war gleich zweimal zur Stelle (6./26.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Dominik Maierhofer das 3:0 nach (45.). Saifenboden/Pöllau II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Die Gastgeber bauten die Führung aus, indem Dominik Maierhofer zwei Treffer nachlegte (70./76.). Philipp Almbauer (90.) und Marcel Kroisleitner (91.) brachten Saifenboden/Pöllau II mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Saifenboden/Pöllau II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Saifenboden/Pöllau II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. In dieser Saison sammelte Saifenboden/Pöllau II bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Saifenboden/Pöllau II noch Luft nach oben.

Die Abstiegssorgen des Schlusslichts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nur vier Treffern stellt Wechselland/Dechantskirchen II den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost A.

Nach der klaren Niederlage gegen Saifenboden/Pöllau II ist SG Wechselland/Dechantskirchen II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Ost A.

Nächster Prüfstein für Saifenboden/Pöllau II ist auf gegnerischer Anlage SV Buch/St. Magdalena (Samstag, 15:00 Uhr). Wechselland/Dechantskirchen II misst sich am gleichen Tag mit TUS Greinbach II.

1. Klasse Ost A: Saifenboden/Pöllau II – SG Wechselland/Dechantskirchen II, 7:0 (3:0)

6 Philipp Almbauer 1:0

26 Philipp Almbauer 2:0

45 Dominik Maierhofer 3:0

70 Dominik Maierhofer 4:0

76 Dominik Maierhofer 5:0

90 Philipp Almbauer 6:0

91 Marcel Kroisleitner 7:0

