Man lauert im Windschatten: Schäffern will Druck auf den Führenden ausüben

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Ost A lacht nach der Herbstrunde der UFC Schönegg. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der USC RB Schäffern. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Putz Möbel Neudau und der UFC Wenigzell die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Sektionsleiter Robert Kuntner stellt sich den 10 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

Robert Kuntner: "Der Herbstdurchgang ist für uns gut gelaufen. Mit einer bitteren Niederlage und einem unnötigen Unentschieden sind wir noch immer in Schlagdistanz zu Schönegg. Unsere jungen Spieler – gerade aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückt - fügen sich spitze in die Mannschaft ein, was uns besonders Freude macht."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein?

Robert Kuntner: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Vereinsfunktionäre, Spieler und Fans brennen auf die Rückrunde, welche hoffentlich unter halbwegs normalen Bedienungen stattfinden wird."

Ligaportal: Gibt es Transfers zu vermelden?

Robert Kuntner: "Es freut uns sehr, dass wir in der kommenden Frühjahressaison zwei bekannte Gesichter im USC Dress wiedersehen werden. Wir warten noch auf die offiziellen Freigaben der abgebenden Vereine, erst danach werden wir die beiden „Heimkehrer“ offiziell vorstellen. Da wir bereits einen breiten Kader haben und unsere jungen Spieler weiter forcieren wollen, wird es eventuell auch Abgänge geben."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Robert Kuntner: "Wir wollen uns gezielt am Flügel verstärken und haben uns sicherlich mit unseren beiden Heimkehrern die nötige Verstärkung geholt."

Der Tabellenzweite USC Schäffern sieht durchaus noch die Chance, sich im Titelkampf bemerkbar zu machen.

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Robert Kuntner: "Leider haben wir derzeit zwei verletzte Spieler, wobei wir guter Dinge sind, dass beide bis zum Saisonauftakt im April wieder voll einsatzfähig sind."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Robert Kuntner: "Unser Ziel ist es, den Titelkampf mit Schönegg offen zu halten und unseren Vorsprung auf die hinter uns platzierten Mannschaften zu halten bzw. weiter auszubauen. Ebenfalls möchten wir unseren bereits offensiven Fußball weiter forcieren und unserer Defensive noch mehr stabilisieren."

Ligaportal: Wie weit könnte COVID 19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

Robert Kuntner: "Es ist für alle Vereine extrem schwierig mit der Situation umzugehen. Vorausschauend zu planen ist fast unmöglich geworden. Flexibilität ist für alle angesagt. Wir hoffen natürlich, dass die Meisterschaft bis zum Schluss fertig gespielt wird und es wieder Auf- und Absteiger gibt - das macht den Fußball ja aus. Wir werden sicherlich unseren Beitrag leisten und alle gesetzten Maßnahmen zu 100% mittragen und umsetzen."

Ligaportal: Wer sind die Meister-Kandidaten?

Robert Kuntner: "Nach einer perfekten Hinrunde von Schönegg sind sie auch der Topfavorit auf den Meistertitel. An dieser Stelle möchte ich dem UFC Schönegg zur ausgezeichneten Leistung gratulieren. Wir werden natürlich alles in unserer Macht stehende unternehmen und bis zum Schluss kämpfen, den Meistertitel vielleicht doch noch zu ergattern. Sollten wir oder auch Schönegg Nerven zeigen sind Neudau und Wenigzell auf Lauerstellung und nicht zu unterschätzen."

