Na dann "Prost": Was ÖFB-Recke Hinteregger mit Neudau verbindet

Details Mittwoch, 19. Januar 2022 19:31

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Ost A lacht nach der Herbstrunde der UFC Schönegg. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der USC RB Schäffern. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Putz Möbel Neudau und der UFC Wenigzell die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sportliche Leiter der Neudauer, Andreas Ifkowitsch, stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Andreas Ifkowitsch: "Nach den turbulenten Sommer (Spielerabgänge, Trainerabgang u. Obmannwechsel) sind wir mit der erreichten Punkteanzahl und dem Tabellenplatz sehr zufrieden. Es hätte ehrlichgesagt auch anders aussehen können. Die gezeigten Leistungen und die vielen Aufholjagden sind sehr positiv zu erwähnen und zeigen, welch toller Charakter bzw. Moral in der Truppe steckt."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Andreas Ifkowitsch: "Im Herbst haben wir gezeigt, dass wir nach Rückschläge immer aufgestanden sind und viele Partie gedreht haben. Wir haben uns auch spielerisch weiterentwickelt, wo aber noch sehr viel Luft nach oben ist und hierfür der Hebel im Frühjahr anzusetzen ist."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Andreas Ifkowitsch: "Zugänge wird es keine geben. Als Abgang müssen wir leider Schalk Sebastian hinnehmen, der es beim Nachbarn in Burgau in der Unterliga versucht."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Andreas Ifkowitsch: "Bedarf hat es in den letzten Jahren in Neudau schon immer auf der Stürmerposition gegeben. Ansonsten sehen wir keinen Handlungsbedarf auf einer speziellen Position."

Sebastian Schalk (Burgau) ist der bislang einzige Neudauer Abgang. Er brachte es im Herbst auf 10 Einsätze.

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Andreas Ifkowitsch: "Zum Glück sind aktuell keine Langzeitverletzten dabei (ich hoffe das bleibt so!)."

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Andreas Ifkowitsch: "Der Trainingsbeginn wird am Freitag dem 28.01.2022 stattfinden."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Andreas Ifkowitsch: "Grundsätzlich wollen wir speziell an unserer Leistung arbeiten und uns in vielen Bereichen verbessern. Ein Top-5 Platz muss unser Ziel sein!"

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Andreas Ifkowitsch: "Ein 100%iges Updaten holen wir uns in den nächsten Tagen von den Spielern ein. Bis auf einige wenigen sind die meisten 2x geimpft, teilweise sogar schon 3x."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Andreas Ifkowitsch: "Schönegg und Schäffern! Die Schönegger haben ein interessantes Auftaktprogramm und könnten mit einem Traumstart früh ein Vorentscheidung herbeiführen. Sollten Sie jedoch nerven zeigen, wird Schäffern da sein. Es bleibt abzuwarten, aber der Titel wird nur über die beiden gehen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Andreas Ifkowitsch: "Ich bin guter Dinge und wünsche es dem Team."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Andreas Ifkowitsch: "Martin Hinteregger von der Frankfurter Eintracht! Eine Kiste-Bier nach jedem Training/Spiel ist selbstverständlich!"

Bild: SV Neudau

© Robert Tafeit