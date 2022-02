Magere Punkteausbeute: Dienersdorf hat vor sich anders zu präsentieren

Details Freitag, 04. Februar 2022 12:13

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Ost A lacht nach der Herbstrunde der UFC Schönegg. Dahinter folgt mit bereits einem 5-Punkte-Rückstand der USC RB Schäffern. Mit einem Respektabstand sind dann der SV Putz Möbel Neudau und der UFC Wenigzell die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinharter Kampf, um den Titel bzw. um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der USV Dienersdorf RB Loidl ist mit 12 Punkten aus 11 Partien am verbesserungsfähigen 10. bzw. drittvorletzten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Dienersdorf-Sektionsleiter Tobias Loidl stellt sich den 10 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Tobias Loidl: "Mit dem zehnten Platz können wir natürlich nicht zufrieden sein, wobei das meiner Meinung nach unsere Leistung nicht wiederspiegelt. Wir haben gegen die ersten vier jeweils unglücklich mit einem Tor Differenz verloren, da war sicher mehr drinnen. Was Stimmung und Trainingsbeteiligung angeht, können wir mit dem Herbst sehr zufrieden sein."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Tobias Loidl: "Das Ziel muss es sein, die Chancen die wir bekommen effizienter zu verwerten und dumme Gegentore abzustellen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Tobias Loidl: "Tobias Lechner wechselt nach Blumau, neu bei uns sind Christoph Gutmann von Kroisegg sowie Justin Rosenberger, der zuletzt einige Jahre pausiert hatte. Martin Stranzl ist nach seinem Auslandsaufenthalt ebenfalls retour, fällt aber die nächste Zeit aus. Etwas überraschend kam es auch zu einem Trainerwechsel. Christoph Teubl steht auf Grund eines Wohnortwechsels nicht mehr zur Verfügung, für ihn hat SVD-Urgestein Andi Cividino übernommen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Tobias Loidl: "Unser Kader ist groß genug, wenn wir abrufen was wir können, sehe ich keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Tobias Loidl: "Dass es nach der Winterpause hier und da mal bei jemandem zwickt, ist vermutlich normal."

Der SV Dienersdorf bleibt im Herbst-Durchgang doch hinter seinen Möglichkeiten.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Tobias Loidl: "Trainingsbeginn war am 26. Jänner."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Tobias Loidl: "Die Stimmung im Team hochhalten und noch den einen oder anderen Platz gut machen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Tobias Loidl: "Bei uns erfüllt mittlerweile jeder Spieler den 2G-Status."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Tobias Loidl: "Ich glaube Schönegg und Schäffern werden sich das untereinander ausmachen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Tobias Loidl: "Dadurch, das die Auslosung sicher schlimmer sein hätte können, müssten sie sich meiner Meinung nach schon qualifizieren."

Bild: USV Dienersdorf

© Robert Tafeit