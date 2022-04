Einseitige Sache: Saifenboden/Pöllau II fährt mit Vornholz Schlitten

Details Sonntag, 10. April 2022 10:25

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich USC Vornholz und die Reserve von Saifenboden/Pöllau mit dem Endstand von 0:6. An der Favoritenstellung ließ Saifenboden/Pöllau II keine Zweifel aufkommen und trug gegen Vornholz einen Sieg davon. Saifenboden/Pöllau II war im Hinspiel gegen USC Vornholz in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Die Gäste sind das tonangebende Team

Ein Doppelpack brachte Saifenboden/Pöllau II in eine komfortable Position: Markus Hofer war gleich zweimal zur Stelle (10./16.). Mit dem 3:0 von Lukas Hammerl für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Der tonangebende Stil von Saifenboden/Pöllau II spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Vornholz steht auf verlorenen Posten

Mit dem 4:0 durch Hammerl schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Saifenboden/Pöllau II einen sicheren Sieger zu haben. Oliver Muhr überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Saifenboden/Pöllau II (55.). Hofer stellte schließlich in der 86. Minute den 6:0-Sieg für Saifenboden/Pöllau II sicher. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Saifenboden/Pöllau II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 60 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte USC Vornholz bisher einen Sieg und kassierte zwölf Niederlagen. Vornholz wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Im Klassement machte Saifenboden/Pöllau II einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Durch den klaren Erfolg über USC Vornholz ist Saifenboden/Pöllau II weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für Vornholz ist auf gegnerischer Anlage USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg (Samstag, 16:00 Uhr). Saifenboden/Pöllau II misst sich am gleichen Tag mit UFC Wenigzell.

Startformationen:

Vornholz: Marcel Palank - Peter Doma, Daniel Szakacs - Stefan Petz, Balazs Catomio, Mario Kager, Daniel Kager (K), Markus Kaiser, Manuel Haberler - Dominik Holzer, Tibor Gabor Vadasz

Pöllau: Adrian Krasniqi, Dominik Maierhofer (K), Philipp Almbauer, Markus Hofer, Oliver Muhr, Maximilian Kottnig, Florian Köck, Georg Wiesenhofer, Lorenz Erik Kulmer, Simon Heschl, Lukas Hammerl

Sportplatz Vornholz, 30 Zuseher, SR: Roland Smolej

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: USC Vornholz – Saifenboden/Pöllau II, 0:6 (0:3)

86 Markus Hofer 0:6

55 Oliver Muhr 0:5

53 Lukas Hammerl 0:4

37 Lukas Hammerl 0:3

16 Markus Hofer 0:2

10 Markus Hofer 0:1