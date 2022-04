Hitchcock führt Regie: Fulminantes Finish bei Schönegg gegen Schäffern

Details Samstag, 16. April 2022 21:02

Schönegg und USC Schäffern teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte UFC Schönegg mit 2:1 gewonnen.

Schönegg hat alles unter Kontrolle

Mario Berghofer war vor 350 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (21.). Für das 2:0 von Schönegg zeichnete Tobias Bauernhofer verantwortlich (30.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

In den Schlussminuten geht es rund

Bernd Lechner war es, der in der 83. Minute das Spielgerät im Gehäuse von UFC Schönegg unterbrachte. Raphael Franz Hammer machte dem Tabellenführer kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Alles sprach für einen Sieg des Heimteams, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Schäffern noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander. In der 92. Minute hatte Schönegg die Topchance auf das 3:2. Aber Jonas Schantl jagd das Leder bei einem Elfmeter über das Gehäuse - Spielendstand: 2:2.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Schönegg stets gesorgt, mehr Tore als UFC Schönegg (58) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Ost A. Schönegg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USC RB Schäffern 35 Zähler zu Buche. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC Schönegg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 56-mal schlugen die Angreifer von USC Schäffern in dieser Spielzeit zu.

Elf Spiele währt nun für Schäffern die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von fünf Siegen hintereinander auszubauen. Die letzten Resultate von Schönegg konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist UFC Schönegg zu SV Buch/St. Magdalena, zeitgleich empfängt USC RB Schäffern die Zweitvertretung von SG Wechselland/Dechantskirchen.

Startformationen:

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Jakob Narrnhofer, Fabian Halper, Christoph Kielnhofer (K), Markus Mitteregger, Marco Reiböck, Mario Berghofer

Schäffern: Michael Pfeffer, Benjamin Höfler, David Lind, Anze Zorc, Nico Lind, Rafih Omer, Patrick Wieser, Philipp Wiedner, Attila Csiszar, Daniel Gremsl, Manuel Treitler (K)

Sportplatz Schönegg, 350 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: UFC Schönegg – USC RB Schäffern, 2:2 (2:0)

91 Raphael Franz Hammer 2:2

83 Bernd Lechner 2:1

30 Tobias Bauernhofer 2:0

21 Mario Berghofer 1:0