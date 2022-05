USV Dienersdorf lässt sich überrumpeln

Details Montag, 16. Mai 2022 16:44

USC Schäffern kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. Schäffern hat alle Erwartungen erfüllt. Die Gäste hatten in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Das erste Tor des Spiels ging an USV Dienersdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von USC RB Schäffern, denn Unglücksrabe Daniel Schneider beförderte den Ball ins eigene Netz (3.). Raphael Franz Hammer schoss für USC Schäffern in der 15. Minute das erste Tor. Attila Csiszar stellte die Weichen für Schäffern auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 2:1 zur Stelle war. USC RB Schäffern drehte auf, Gregor Pammer (27.), Csiszar (32.) und Hammer (35.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 5:1 und ließen Dienersdorf dabei ziemlich alt aussehen. USC Schäffern dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Der sechste Streich von Schäffern war Csiszar vorbehalten (53.). Jan Kirchsteiger war es, der in der 57. Minute das Spielgerät im Tor von USC RB Schäffern unterbrachte. Durchsetzungsstark zeigte sich USC Schäffern, als Hammer (79.) und David Lind (87.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Schlussendlich setzte sich Schäffern mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

USV Dienersdorf RB Loidl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft hat 15 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zehn. In der Verteidigung von USV Dienersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

USC RB Schäffern hat nach dem souveränen Erfolg über USV Dienersdorf weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von USC Schäffern lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 77 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Schäffern sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Die vergangenen Spiele waren für Dienersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USC RB Schäffern seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 15 Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für USV Dienersdorf RB Loidl ist SV Buch/St. Magdalena (Sonntag, 17:00 Uhr). USC Schäffern misst sich am selben Tag mit SV Putz Möbel Neudau (16:00 Uhr).

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – USC RB Schäffern, 2:8 (1:5)

