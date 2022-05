Ordentlich ausgefasst: Eichberg verabreicht den Greinbachern 10 Stück

Details Samstag, 21. Mai 2022 23:11

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen USV Eichberg verkraften. Am Ende verlor die Reserve von TUS Greinbach mit 0:10. Eichberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen TUS Greinbach II einen klaren Erfolg. Nach dem Hinspiel hatte sich USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg dank eines 2:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Eichberg spielt mit dem Gegner Katz und Maus

Daniel Sarang traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des Gastgebers perfekt (3./7.). USV Eichberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Alexander Konrad beförderte den Ball in der 14. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Eichberg auf 3:0. USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Patrik Kocsis (26./31.) und Daniel Koller (30.) drei weitere Treffer. TUS Greinbach II wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen. Immer wieder griff der Keeper von TUS Greinbach II bis dahin hinter sich.

Die Gäste sind völlig überfordert

Mit Toren von Koller (59./75.) und Leotrim Avdyli (66.) zeigte USV Eichberg weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Sarang besorgte in der Schlussphase schließlich den zehnten Treffer für Eichberg (81.). Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters fuhr USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg einen exorbitant hohen Sieg ein und TUS Greinbach II trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Bei den Bilanzen ist Luft nach oben

Offensiv konnte USV Eichberg in der 1. Klasse Ost A kaum jemand das Wasser reichen, was die 66 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Eichberg derzeit auf dem Konto. USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat TUS Greinbach II momentan auf dem Konto.

USV Eichberg setzte sich mit diesem Sieg von TUS Greinbach II ab und belegt nun mit 31 Punkten den vierten Rang, während TUS Greinbach II weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Eichberg tritt am kommenden Samstag bei UFC Wenigzell an, TUS Greinbach II empfängt am selben Tag USV RB Gaugl Hofkirchen.

Startformationen:

Eichberg: Eric Wiedner (K) - Kristóf Komoróczi, Stefan Hofstätter, Patrik Kocsis, Maximilian Putz, Jürgen Nöhrer, Szabolcs Fenyvesi - Daniel Koller - Zsolt Balogh, Daniel Sarang, Leotrim Avdyli

Greinbach: Seyed Emad Hashemizadeh - Benjamin Zisser, Michael Müller, Christoph Sommer, Manuel Paar (K) - Markus Reiterer, Alexander Freitag, Samuel David Oprea, Alexander Konrad - Dominik Lind, Tobias Fuchs



Sportplatz Eichberg, 40 Zuseher, SR: Rezai Najeep

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg – TUS Greinbach II, 10:0 (6:0)

81 Daniel Sarang 10:0

75 Daniel Koller 9:0

66 Leotrim Avdyli 8:0

59 Daniel Koller 7:0

31 Patrik Kocsis 6:0

30 Daniel Koller 5:0

26 Patrik Kocsis 4:0

14 Eigentor durch Alexander Konrad 3:0

7 Daniel Sarang 2:0

3 Daniel Sarang 1:0