Zweistellig: Dienersdorf kann sich gegen Vornholz so richtig austoben

Details Sonntag, 29. Mai 2022 09:13

Ein bombastisches Torspektakel lieferte USV Dienersdorf RB Loidl dem heimischen Publikum. Am Ende schickte man USC Vornholz mit einer 10:0-Pleite auf den Heimweg. Auf dem Papier ging USV Dienersdorf als Favorit ins Spiel gegen Vornholz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Dienersdorf war im Hinspiel gegen USC Vornholz in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Dienersdorf lässt Ball und Gegner laufen

Ein Doppelpack brachte USV Dienersdorf RB Loidl in eine komfortable Position: Christoph Leitenbauer war gleich zweimal zur Stelle (13./22.). Der Treffer von Jan Kirchsteiger aus der 27. Minute bedeutete vor den Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten des Heimteams. Für den nächsten Erfolgsmoment von USV Dienersdorf sorgte Georg Schantl (30.), ehe Roland Lechner das 5:0 markierte (41.). Dienersdorf dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Vornholz bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Vornholz ist mit der Situation überfordert

Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Robert Prenrecaj (50.), Justin Rosenberger (54.) und Leitenbauer (61.), die weitere Treffer für USV Dienersdorf RB Loidl folgen ließen. Das 9:0 für USV Dienersdorf stellte Schantl sicher. In der 70. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Den Vorsprung von Dienersdorf ließ Markus Schweighofer in der 83. Minute anwachsen. Am Ende ließ USV Dienersdorf RB Loidl kein gutes Haar an USC Vornholz und gewann außerordentlich hoch mit 10:0.

Bilanzen: Viel Luft nach oben vorhanden

USV Dienersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Dienersdorf mit 18 Punkten auf Platz zehn. Nach sechs sieglosen Spielen ist USV Dienersdorf RB Loidl wieder in der Erfolgsspur.

Mit 103 Gegentreffern ist Vornholz die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit drei gesammelten Zählern hat USC Vornholz den zwölften Platz im Klassement inne. Im Sturm von Vornholz stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. In neun ausgetragenen Spielen kam USC Vornholz in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert USV Dienersdorf bei USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, Vornholz empfängt zeitgleich SV Putz Möbel Neudau.

Startformationen:

Dienersdorf: Andreas Käfer, Martin Stranzl, Lukas Berner, Stefan Jagerhofer, Justin Rosenberger, Robert Prenrecaj, Markus Schweighofer, Patrick Gutmann, Jan Kirchsteiger, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl

Vornholz: Roland Lechner - Peter Doma, Daniel Szakacs, Thomas Putz - Christoph Kaiser, Mario Kager (K), Stefan Petz, Markus Kaiser, Manuel Haberler - Dominik Holzer, Tibor Gabor Vadasz



Safenarena Dienersdorf, 200 Zuseher, SR: Roland Smolej

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – USC Vornholz, 10:0 (5:0)

83 Markus Schweighofer 10:0

70 Georg Schantl 9:0

61 Christoph Leitenbauer 8:0

54 Justin Rosenberger 7:0

50 Robert Prenrecaj 6:0

41 Eigentor durch Roland Lechner 5:0

30 Georg Schantl 4:0

27 Jan Kirchsteiger 3:0

22 Christoph Leitenbauer 2:0

13 Christoph Leitenbauer 1:0