Knappe Geschichte: Doppelpack von Balogh reicht USV Eichberg nicht

Details Montag, 15. August 2022 18:16

USV Eichberg hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 2:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Durch diesen Sieg manövriert sich Dienersdorf auf den dritten Tabellenrang.

In den ersten 45 Minuten geizten die Akteure am Platz mit Toren. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Stefan Jagerhofer brach für USV Dienersdorf den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Die passende Antwort hatte Zsolt Balogh parat, als er in der 65. Minute zum Ausgleich traf. Patrick Hammer versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz von Eichberg. Mathieu Glatz schoss die Kugel zum 3:1 für Dienersdorf über die Linie (85.). Mit dem 2:3 gelang Balogh ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug USV Dienersdorf RB Loidl USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg 3:2.

Als nächster Gegner von Dienersdorf wartet am 20.08.2022 um 17 Uhr Vorau. Zur selben Zeit empfängt Eichberg Buch/St. Magdalena.

Stimme zum Spiel:

Andreas Cividino, Trainer Dienersdorf:

"Es war eine hart umkämpfte Partie. Aufgrund der vielen Chancen auf unserer Seite war der Sieg verdient."

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 3:2 (0:0)

92 Zsolt Balogh 3:2

85 Mathieu Glatz 3:1

75 Patrick Hammer 2:1

65 Zsolt Balogh 1:1

62 Stefan Jagerhofer 1:0