USV St. Lorenzen bastelt weiter am Traumstart!

Details Sonntag, 04. September 2022 10:09

USV St. Lorenzen/W. kam gegen die zweite Mannschaft von TUS Greinbach zu einem klaren 5:2-Erfolg. Auf dem Papier ging USV St. Lorenzen als Favorit ins Spiel gegen TUS Greinbach II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

St. Lorenzen/W ging durch Matej Debeljak in der 31. Minute in Führung. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Alexander Freitag aufseiten von TUS Greinbach II das 1:1 (41.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Debeljak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gastgeber. USV St. Lorenzen/W. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.



Kevin Wiedner (52.) und Debeljak (56.) brachten dem Gast mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Leander Lengheim verkürzte für TUS Greinbach II später in der 70. Minute auf 2:4. Wiedner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV St. Lorenzen (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Spitzenreiter am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen TUS Greinbach II.

Bei TUS Greinbach II präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Für TUS Greinbach II gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. TUS Greinbach II rangiert mit sieben Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von TUS Greinbach II bei. Die Situation bei TUS Greinbach II bleibt angespannt. Gegen St. Lorenzen/W kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

USV St. Lorenzen/W. ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 29 Treffern stellt USV St. Lorenzen den besten Angriff der 1. Klasse Ost A. St. Lorenzen/W setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

TUS Greinbach II tritt am kommenden Freitag bei USV Dienersdorf RB Loidl an, USV St. Lorenzen/W. empfängt am selben Tag SV Putz Möbel Neudau.

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – USV St. Lorenzen/W, 2:5 (1:2)

83 Kevin Wiedner 2:5

70 Leander Lengheim 2:4

56 Matej Debeljak 1:4

52 Kevin Wiedner 1:3

44 Matej Debeljak 1:2

41 Alexander Freitag 1:1

31 Matej Debeljak 0:1