Dienersdorf bleibt vorne dabei: Greinbach II wird mit 4:0 besiegt

Details Samstag, 10. September 2022 12:17

USV Dienersdorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Reserve von TUS Greinbach das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Dienersdorf. USV Dienersdorf RB Loidl ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen TUS Greinbach II einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor sorgte Patrick Hammer. In der ersten Minute traf der Spieler von USV Dienersdorf ins Schwarze. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Stefan Jagerhofer (5.). Mit dem 3:0 durch Georg Schantl schien die Partie bereits in der 28. Minute mit Dienersdorf einen sicheren Sieger zu haben. USV Dienersdorf RB Loidl hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Eigentlich war TUS Greinbach II schon geschlagen, als Christoph Hammer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Letztlich kam USV Dienersdorf gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Dienersdorf setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. USV Dienersdorf RB Loidl ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Mit sieben gesammelten Zählern hat TUS Greinbach II den sechsten Platz im Klassement inne. TUS Greinbach II musste schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die bisherige Saisonbilanz von TUS Greinbach II bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Mit insgesamt 16 Zählern befindet sich USV Dienersdorf voll in der Spur. Die Formkurve von TUS Greinbach II dagegen zeigt nach unten.

Dienersdorf tritt am kommenden Samstag bei SV Putz Möbel Neudau an, TUS Greinbach II empfängt am selben Tag USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg.

Start-Formationen:

Dienersdorf: Kevin Schwarz, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Mathieu Glatz, Mag. Christoph Hammer, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Martin Stranzl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer

Greinbach: Zoltan Varga, Edmond Mowsesyan, Aron Varnai, Markus Reiterer, Alexander Freitag, Leander Lengheim, Maximilian Grabner, Kristof Sandor Nemeth, Balazs Mezei, Nico Gigl, David Gamperl (K)



Safenarena, 120 Zuseher, SR: Josef Laposa

by: Roo

