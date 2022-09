Auf verlorenen Posten: Greinbach II heimst bei Vorau II drei Punkte ein

Details Sonntag, 25. September 2022 09:56

Die Reserve von TUS Greinbach erteilte der Zweitvertretung von TuS Vorau eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für TUS Greinbach II. Auf dem Papier ging TUS Greinbach II als Favorit ins Spiel gegen TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Greinbach II ist das federführende Team

Maximilian Grabner brachte TUS Greinbach II in der 24. Minute nach vorn. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Gast auf 2:0 (38.). Bevor es in die Pause ging, hatte David Gamperl noch das 3:0 von TUS Greinbach II parat (40.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Tobias Kolb mit dem 1:3 für TuS Vorau II zur Stelle (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Grabner (55.) und Gamperl (57.) schossen weitere Treffer für TUS Greinbach II, während Alexander Freitag (63.) das 6:1 markierte. Eigentlich war TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II schon geschlagen, als Grabner das Leder zum 1:7 über die Linie beförderte (70.). TUS Greinbach II überrannte TuS Vorau II förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nur acht Treffern stellt TuS Vorau II den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost A. TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da TuS Vorau II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. TUS Greinbach II hat die Krise von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II verschärft. TuS Vorau II musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Bei TUS Greinbach II präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo TUS Greinbach II nun auf dem siebten Platz steht. TUS Greinbach II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte TUS Greinbach II deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist TUS Greinbach II in diesem Ranking auf.

TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II tritt am kommenden Samstag bei SV Putz Möbel Neudau an, TUS Greinbach II empfängt am selben Tag USV RB Gaugl Hofkirchen.

Startformationen:

TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II: David Haspl, Daniil Koshel, Kilian Markus Schöngrundner, Lorenz Timo Reithofer, Dominik Hauswirtshofer (K), Stefan Holzer, Michael Kienegger, Florian Narnhofer, Tobias Kolb, Florian Kolb, Jannik Haas

Greinbach: Vladislav Dorogan - Edmond Mowsesyan, Markus Reiterer, Alexander Freitag, Michael Müller, Maximilian Grabner, Lukas Roland, Maximilian Zisser - Leander Lengheim - Kristof Sandor Nemeth, David Gamperl (K)



Kunstrasen Vorau, 50 Zuseher, SR: Christian Muresan

by: Roo

1. Klasse Ost A: TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II – TUS Greinbach II, 1:7 (1:3)

70 Maximilian Grabner 1:7

63 Alexander Freitag 1:6

57 David Gamperl 1:5

55 Maximilian Grabner 1:4

44 Tobias Kolb 1:3

40 David Gamperl 0:3

38 Kristof Sandor Nemeth 0:2

24 Maximilian Grabner 0:1