Glasklare Angelegenheit: Greinbach II schenkt Hofkirchen acht Stück ein

Die Reserve von TUS Greinbach kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Heimmannschaft den maximalen Ertrag.

Greinbach II lässt Ball und Gegner laufen

TUS Greinbach II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leander Lengheim traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. In Topform präsentierte sich David Gamperl, der einen lupenreinen Hattrick markierte (5./18./31.) und USV Hofkirchen einen schweren Schlag versetzte. Durchsetzungsstark zeigte sich TUS Greinbach II, als Matthias Gleichweit (34.) und Gamperl (42.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. In der ersten Hälfte wurde Hofkirchen nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Innerhalb weniger Minuten trafen Gamperl (69.) und Alexander Freitag (75.). Damit bewies TUS Greinbach II nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. In der Schlussphase gelang Teodor Vodeb noch der Ehrentreffer für USV RB Gaugl Hofkirchen (78.). Schlussendlich setzte sich TUS Greinbach II mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Trotz der drei Zähler machte TUS Greinbach II im Klassement keinen Boden gut. 42 Tore – mehr Treffer als TUS Greinbach II erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost A. Mit vier Siegen weist die Bilanz von TUS Greinbach II genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

USV Hofkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In dieser Saison sammelte Hofkirchen bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Situation von USV RB Gaugl Hofkirchen ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen TUS Greinbach II handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Samstag tritt TUS Greinbach II bei der Zweitvertretung von Saifenboden/Pöllau an, während USV Hofkirchen einen Tag später SV Putz Möbel Neudau empfängt.

Startformationen:

Greinbach: Vladislav Dorogan, Edmond Mowsesyan, Alexander Freitag, Leander Lengheim, Michael Müller, Maximilian Grabner, Nico Gigl, David Gamperl (K), Matthias Gleichweit, Lukas Roland, Maximilian Zisser

Hofkirchen: Istvan Papp, Tobias Wilfinger, Florian Rasinger, Dejan Rancan, Alen Cresnar, Teodor Vodeb, Christoph Allmer, Peter Horvath, Daniel Reiterer, Luka Brzin, Rene Strahlhofer (K)



Sportplatz Greinbach, 50 Zuseher, SR: Manfred Tieber

by: Roo

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – USV RB Gaugl Hofkirchen, 8:1 (6:0)

78 Teodor Vodeb 8:1

75 Alexander Freitag 8:0

69 David Gamperl 7:0

42 David Gamperl 6:0

34 Matthias Gleichweit 5:0

31 David Gamperl 4:0

18 David Gamperl 3:0

5 David Gamperl 2:0

2 Leander Lengheim 1:0