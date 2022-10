TuS Vorau II überflügelt Vornholz in der Tabelle

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:40

Im Spiel der Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau gegen USC Vornholz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von TuS Vorau II. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Christian Glatz aufseiten von Vornholz das 1:0 (40.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Wer glaubte, TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II sei geschockt, irrte. Tobias Kolb machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (46.).

Der Vorauer Hexenkessel brennt förmlich. Michi_11_6, Ticker-Reporter

Das Heimteam stellte mit dem 2:1 in der 51. Minute die Weichen auf Sieg. In der 68. Minute erhöhte Jannik Haas auf 3:1 für TuS Vorau II. USC Vornholz versenkte die Kugel in der 70. Minute zum 2:3. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

TuS Vorau II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 33-mal war dies der Fall. TuS Vorau II beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

52 Gegentreffer hat Vornholz mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Ost A. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für USC Vornholz auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Vornholz auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II an USC Vornholz vorbei auf Platz zehn. Vornholz fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

TuS Vorau II tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SG Dechantskirchen an, USC Vornholz empfängt am selben Tag USV RB Gaugl Hofkirchen.

1. Klasse Ost A: TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II – USC Vornholz, 3:2 (0:1)

70 Richard Bence Kacsó 3:2

68 Jannik Haas 3:1

51 Jan-Peter Schoengrundner 2:1

46 Tobias Kolb 1:1

40 Christian Glatz 0:1