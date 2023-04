Kirchsteiger ist dreimal zur Stelle

Details Samstag, 01. April 2023 00:44

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich USV Dienersdorf RB Loidl SV Buch/St. Magdalena mit 5:3 beugen. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. USV Dienersdorf war im Hinspiel gegen Buch/St. Magdalena in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Justin Rosenberger brachte Dienersdorf in der zwölften Spielminute in Führung. Dominic Kirchsteiger war es, der in der 25. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Lukas Hammerl versenkte die Kugel zum 2:1 (36.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Kirchsteiger seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Mit der Führung für Buch/St. Magd. ging es in die Kabine. Mit dem zweiten Treffer von Rosenberger rückte USV Dienersdorf RB Loidl wieder ein wenig an SV Buch/St. Magdalena heran (61.). USV Dienersdorf geriet deutlicher in Rückstand, als Buch/St. Magdalena auf 4:2 erhöhte (71.). Den Vorsprung von Buch/St. Magd. ließ Kirchsteiger in der 88. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrick Gutmann für einen Treffer sorgte (93.). Schlussendlich verbuchte SV Buch/St. Magdalena gegen Dienersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Buch/St. Magdalena muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Buch/St. Magd. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Buch/St. Magdalena wieder in der Erfolgsspur.

Der Patzer von USV Dienersdorf RB Loidl zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat USV Dienersdorf derzeit auf dem Konto. Die Lage von Dienersdorf bleibt angespannt. Gegen Buch/St. Magdalena musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während Buch/St. Magd. am kommenden Samstag SV Putz Möbel Neudau empfängt, bekommt es USV Dienersdorf RB Loidl am selben Tag mit USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg zu tun.

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – USV Dienersdorf RB Loidl, 5:3 (3:1)

93 Patrick Gutmann 5:3

88 Dominic Kirchsteiger 5:2

71 Marcel Koelbl 4:2

61 Justin Rosenberger 3:2

44 Dominic Kirchsteiger 3:1

36 Lukas Hammerl 2:1

25 Dominic Kirchsteiger 1:1

12 Justin Rosenberger 0:1

Aufstellungen:

Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Roland Nemeth, Lukas Hammerl, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Marijan Vukovic, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K)

Ersatzspieler: Jakob Schweighofer, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Julian Franz Spörk, Maximilian Prem

Dienersdorf: Kevin Schwarz, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Robert Prenrecaj, Markus Schweighofer, Mag. Christoph Hammer, Christoph Leitenbauer (K), Patrick Hammer, Martin Stranzl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer

Ersatzspieler: Sebastian Kröpfl, Andreas Gußmack, Andreas Mauerbauer, Matthias Feichtinger, Tobias Loidl, Georg Schantl

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei