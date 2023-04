USV St. Lorenzen weiterhin unbezwungen

Details Samstag, 08. April 2023 18:35

Der Tabellenführer USV St. Lorenzen setzte sich standesgemäß gegen die Zweitvertretung von TuS Vorau mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen USV St. Lorenzen kassierte TuS Vorau II eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel war TuS Vorau II mit 0:7 krachend untergegangen. Das ergibt ein ernüchterndes Gesamtscore für die Vorauer von 0:11 und null Punkten in dieser Saison gegen den unbesiegten Tabellenprimus.

Der Tabellenführer ist weiterhin ungeschlagen!

Die Vorzeichen für dieses Match waren somit klar. Die Gäste haben bekanntlich bisher kein einziges Spiel verloren, der Gastgeber rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz.Das 1:0 von St. Lorenzen/Wechsel stellte Borna Rezo sicher (32.). Matej Debeljak erhöhte für den Tabellenführer auf 2:0 (33.). TuS Vorau II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von USV St. Lorenzen/W. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 47. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Dann sah auch noch Jannik Haas in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II gelaufen. Nach 75 Minuten schickte Schiedsrichter Almer zudem den Vorauer Janik Haas nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig unter die Dusche. In Überzahl stellte Debeljak schließlich in der 84. Minute den 4:0-Sieg für St. Lorenzen/W sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte USV St. Lorenzen/Wechsel am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen TuS Vorau II.

So steht es um beide Teams

Nach der empfindlichen Schlappe steckt TuS Vorau II weiter im Schlamassel. 13:44 – das Torverhältnis der Heimmannschaft spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich TuS Vorau II schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Situation von TuS Vorau II ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen USV St. Lorenzen handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

St. Lorenzen/W mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. An USV St. Lorenzen/W. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst elfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Ost A. USV St. Lorenzen ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich St. Lorenzen/W selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächster Prüfstein für TuS Vorau II ist USV Dienersdorf RB Loidl (Samstag, 19:00 Uhr). USV St. Lorenzen/W. misst sich am selben Tag mit USV RB Gaugl Hofkirchen (18:00 Uhr).

TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II: David Haspl - Lorenz Timo Reithofer, Raphael Heiling, Florian Narnhofer, Jannik Haas, Felix Haberler, Mathias Karner - Dominik Hauswirtshofer (K), Simon David Gruber, Thomas Ebner - Florian Kolb

Ersatzspieler: Daniel Koller, Dominik Lueger, Felix Steinbauer, Louise Coldea

Trainer: Johann Schöngrundner St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Gerhard Schützenhöfer, Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Kevin Wiedner (K)

Ersatzspieler: Jan Glatz, Marco-Elias Fellinger, Martin Kaiser, Christoph Tromayer, Thomas Hofer, Philipp Spitzer

Trainer: Dietmar Prenner Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II – USV St. Lorenzen/W, 0:4 (0:3)

84 Matej Debeljak 0:4

47 Gerhard Schuetzenhoefer 0:3

33 Matej Debeljak 0:2

32 Borna Rezo 0:1

