Moosbrugger mit dem einzigen Treffer - Wenigzell mit Heimniederlage

Details Montag, 17. April 2023 16:54

Nach einem Sieg und einem Unentschieden im Frühjahr setzte es für den UFC Wenigzell in der 1.Klasse Ost A am Sonntag die erste Niederlage in der Rückrunde. Als Gast empfing man die Zweitvertretung aus Saifenboden/Pöllau. Der Gast steht nun bei zwei Auswärtssiegen und einer Heimniederlage.

Eine knappe Gästeführung durch Moosbrugger

Am Sonntag Nachmittag traf der SV Wenigzell vor über 100 Zuschauern und bei immer noch tiefem Boden und bei windigem Wetter auf den Tabellendritten aus Saifenboden. Zunächst hatten die Gäste die erste Chance, sie versuchten sich mit einem Weitschuss, der jedoch über das Tor ging. In der 8.Minute gab Schiedsrichter Adel einen Freistoss für Saifenboden. Diesen Freistoss aus guter Distanz hält Heimkeeper Rother jedoch sicher. In der 11.Minute war es dann fast so weit, lediglich das Aluminium verhinderte die Führung der Gastgeber durch Johannes Hofer. Die Gäste kamen in der Folgezeit immer wieder zu guten und schnellen Kombinationen, die Abwehr der Heimmannschaft hielt energisch dagegen - dies auch mit Glück in der 27.Minute als Saifenboden/Pöllau ebenso Aluminium traf. Mit viel Herz verteidigten die Abwehrspieler die von der Latte fallende Kugel und konnten so das 0:0 halten. Zehn Minuten später war es dann so weit. Stefan Moosbrugger überwand Keeper Rother und die Auswärtsmannschaft führte mit 1:0. Das war dann auch zugleich der Pausenstand. Pöllau hatte es hier gut im Griff.

Hofer trifft erneut nur Aluminium

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn zog Hofer erneut ab, diesmal war es dann die Latte, die den Ausgleich verhinderte. Nunmehr kam Wenigzell besser auf und zu weiteren Tormöglichkeiten. Die Gästeabwehr stand jedoch sicher und konnte im Gegenzug Akzente setzen, die jedoch zu keinem Torerfolg führten. So endete das Spiel mit einem Auswärtssieg der Gastmannschaft.

Der SV Wenigzell ist mit einem ausgeglichenen Torverhältnis auf dem 5.Tabellenplatz und tritt nächste Woche in Greinbach an. (22.4.23, 19:15) Saifenboden als Tabellendritter hat eine harte Nuss zu knacken, empfängt man doch den ungeschlagenen Tabellenführer aus St.Lorenzen. (22.4.23, 18 Uhr).

Wenigzell: Fabian Rother - Akram Ibrahim, Jakob Kahlbacher, Michael Hauswirtshofer, Jürgen Brünner - Lorenz Sommersguter-Maierhofer, Paul Lukas Felber, Stefan Schafferhofer - Christian Jokesch (K), Johannes Hofer,Lukas Vinzenz Pötz

Ersatzspieler: Matthias Ochabauer, Michael Hofer, Florian Kahlbacher, Michael Rozanek

Trainer: Johannes Hofer

Saifenboden/Pöllau II: Adrian Krasniqi, Marcel Kroisleitner, Lukas Oprea, Stefan Moosbrugger, Christoph Derler, Samuel David Oprea, Julian Goger, Oliver Muhr, Jonas Baumgartner, Georg Wiesenhofer (K), Julian Felix Nussgraber

Ersatzspieler: Nikolas Kunert, Alex Hofer, David Derler

Trainer: Florian Josef Katzlinger Bericht Florian Kober

