Am Ende war das Dutzend voll - 9:3 bei Greinbach gegen Wenigzell

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von TUS Greinbach und UFC Wenigzell mit dem Endstand von 9:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TUS Greinbach II heißen konnte, denn diese Mannschaft ist wohl aktuell das Team der Stunde in der 1.Klasse Ost. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Wenigzell das heimische Publikum noch mit einem 2:1 jubeln lassen. Gegen die Tormaschine aus Greinbach war aber am Samstag für die Gäste kein Kraut gewachsen.

Nach 12 Minuten waren bereits drei Tore gefallen

Beide Teams legten gleich los wie die Feuerwehr und bereits nach vier Minuten rettete Keeper Dorogan die Gastgeber vor einem Rückstand. Dann geriet Greinbach doch schon in der siebten Minute in Rückstand, als Johannes Hofer das schnelle 1:0 per Innenstange für UFC Wenigzell erzielte. Das Team von Trainer Sabitzer zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer zurück (8.), Grabner wurde ideal freigespielt und überlupfte Gästekeeper Rother geschickt. Für das 2:1 der Heimmannschaft zeichnete Matthias Gleichweit mit seinem linken Fuß verantwortlich (13.). Noch sieben Male sollte der tapfere Gästekeeper hinter sich greifen müssen.

Jetzt hatten die Gastgeber das Spiel im Griff und es folgte ein Doppelpack für TUS Greinbach II: Nach seinem ersten Tor (29.) markierte Kristof Sandor Nemeth wenig später seinen zweiten Treffer (31.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Alexander Freitag das 5:1 zugunsten von TUS Greinbach nach einem Eckball (42.). Zur Halbzeit blickte TUS Greinbach II auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

In Hälfte Zwei ging es munter weiter

Jonas Schantl überwand den gegnerischen Schlussmann Rother zum 6:1 für TUS Greinbach, per Kopf und wieder nach einem Corner (53.). Johannes Hofer versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz von TUS Greinbach und so stand es 6:2. Greinbach gelang in der 78. Spielminute der neunten Tagestreffer und so stand es 7:2 per Weitschuss. Hofer witterte seine Chance auf einen Hattrick und schoss de Ball zum 3:7 für Wenigzell ein (84.). Bitter wenn man diesen auswärts erzielt und trotzdem so unter die Räder kommt,. TUS Greinbach II baute die Führung aus, indem Schantl zwei Treffer nachlegte (85./93.) und so war der Endstand von 9:3 fixiert.

6 Punkte bleiben in Greinbach - vamos! David Gamperl, Ticker-Reporter

Schiedsrichter Almer pfiff schließlich das Spiel ab, in dem TUS Greinbach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

So steht es um die beiden Teams

Die TUS Greinbach Reserve machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 68 Treffern stellt Greinbach den besten Angriff der 1. Klasse Ost A. Die Saison von TUS Greinbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Mit vier Siegen in Folge ist TUS Greinbach II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

UFC Wenigzell holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der Gast hat 21 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Wenigzell momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte UFC Wenigzell nur fünf Zähler.

Nächster Prüfstein für TUS Greinbach II ist auf gegnerischer Anlage USV St. Lorenzen (Sonntag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Wenigzell mit dem SV Neudau (18:30 Uhr).

Aufstellungen: Greinbach: Vladislav Dorogan, Edmond Mowsesyan, Markus Reiterer, Alexander Freitag, Michael Müller, Maximilian Grabner, Kristof Sandor Nemeth, Jonas Schantl, Matthias Gleichweit, Lukas Roland (K), David Binter

Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Aron Varnai, Alexander Ertl, Benjamin Zisser Trainer: Herfried Sabitzer

Wenigzell: Fabian Rother - Jakob Sommersguter, Akram Ibrahim, Florian Kahlbacher, Jürgen Brünner - Lorenz Sommersguter-Maierhofer, Stefan Schafferhofer, Mario Pötz - Christian Jokesch (K), Johannes Hofer , BEd, Lukas Vinzenz Pötz

Ersatzspieler: Matthias Ochabauer, Michael Hofer, Michael Rozanek

Trainer: Johannes Hofer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – UFC Wenigzell, 9:3 (5:1)

93 Jonas Schantl 9:3

85 Jonas Schantl 8:3

84 Johannes Hofer 7:3

78 Maximilian Grabner 7:2

60 Johannes Hofer 6:2

53 Jonas Schantl 6:1

42 Alexander Freitag 5:1

31 Kristof Sandor Nemeth 4:1

29 Kristof Sandor Nemeth 3:1

13 Matthias Gleichweit 2:1

8 Maximilian Grabner 1:1

7 Johannes Hofer 0:1

