TUS Greinbach II gewinnt Spitzenspiel gegen USV St. Lorenzen

Die Reserve von TUS Greinbach behauptete sich mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer USV St. Lorenzen/W. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte USV St. Lorenzen/W. keinerlei Probleme mit TUS Greinbach II gehabt und einen 5:2-Erfolg verbucht.

In der ersten Hälfte fielen keine Tore

In der 13.Minute kam der Gastgeber durch Jonas Fellinger zur ersten Topchance im Spiel. Er scheiterte an Keeper Dorogan. Es kam zu weiteren Topchancen auf beiden Seiten.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden ohne Tore lautete der Zwischenstand.

In der zweiten Hälfte fiel die Entscheidung

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Matej Debeljak mit seinem Treffer für USV St. Lorenzen die turbulente Schlussphase einläutete (75.).

Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte TUS Greinbach II zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (78.). Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr schob Max Grabner den Ball lässig zum 1:1 Ausgleich ein. In der 80.Minute gab es eine weitere Topchance für die Führung der Gastgeber.

Der Treffer von Kristof Sandor Nemeth zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass TUS Greinbach II im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (85.)

Am Ende schlug TUS Greinbach II St. Lorenzen/W auswärts. Die Gastgeber bleiben trotzdem erster Kandidat für den Aufstieg.

So steht es um die beiden Teams

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV St. Lorenzen 41 Zähler zu Buche.

Für TUS Greinbach II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als TUS Greinbach II (70) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Ost A. TUS Greinbach II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Neun Spiele ist es her, dass TUS Greinbach II zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für USV St. Lorenzen ist SV Putz Möbel Neudau (Samstag, 18:30 Uhr). TUS Greinbach II misst sich am selben Tag mit USV Dienersdorf RB Loidl (19:15 Uhr).

Aufstellungen: St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Gerhard Schützenhöfer, Andreas Schuh, Markus Hofer, Thomas Hofer, Kevin Wiedner (K)



Ersatzspieler: Jan Glatz, Marco-Elias Fellinger, Christoph Tromayer, Michael Kapfer, Lukas Stögerer, Philipp Spitzer



Trainer: Dietmar Prenner Greinbach: Vladislav Dorogan, Edmond Mowsesyan, Markus Reiterer, Alexander Freitag, Michael Müller, Maximilian Grabner, Kristof Sandor Nemeth, Andreas Gruber, Matthias Gleichweit, Lukas Roland (K), David Binter



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Aron Varnai, Nico Gigl



Trainer: Herfried Sabitzer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: USV St. Lorenzen/W. – TUS Greinbach II, 1:2 (0:0)

85 Kristof Sandor Nemeth 1:2

78 Maximilian Grabner 1:1

75 Matej Debeljak 1:0

