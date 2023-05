Erneuter Triumph von Buch/St. Magdalena - alle Spiele im Frühjahr gewonnen!

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:10

SV Buch/St. Magdalena gewann das Freitagsspiel gegen die Reserve von SG Dechantskirchen mit 2:0. Pflichtgemäß strich Buch/St. Magdalena gegen Dechantskirchen II drei Zähler ein. Das Hinspiel im Herbst hatte Buch/St. Magdalena für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2. Der SV Buch/St. Magdalena gab in der Frühjahrssaison noch keinen einzigen Punkt ab.

Viel zu feiern gibt es momentan für das Team von Trainer Philipp Prem

Blitzstart der Gäste aus Buch

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Hammerl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nach einer Flanke von Prem köpfte Hammerl für den Favoriten ein. In der Folge hatten die Gäste einige weitere Chancen durch Keller und Nemeth.

Nächste Topchance für die Gäste. Doppelpass zwischen Prem und Brzin, der steckt auf Keller durch, aber der Tormann hält. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Julian Keller das 2:0 für SV Buch/St. Magdalena (41.). Brzin mit dem Steilpass auf Kirchsteiger, der behielt die Übersicht und legte mustergültig auf Keller auf, der nur mehr ins Tor einschieben muss.

Keine weiteren Tore nach der Pause

Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten ohne weitere Tore.

Dechantskirchen hält hier gegen die favorisierten Gäste gut mit. 65 Minuten sind gespielt und es steht 0:2. Michael Matejka, Ticker-Reporter

In der 82.Minute kam der Gastgeber durch einen Weitschuss zu einer guten Möglichkeit, jedoch hielt der Gästekeeper Nartath den Weitschuss sicher.

Den Grundstein für den Sieg über SG Dechantskirchen II legte Buch/St. Magdalena bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

So steht es um beide Teams

Dechantskirchen II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber weiterhin den zehnten Tabellenplatz. 24:64 – das Torverhältnis von SG Dechantskirchen II spricht dennoch eine mehr als deutliche Sprache.

Auf dem neuntem Rang hielt sich Buch/St. Magdalena in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Die drei Punkte brachten für SV Buch/St Magdalena keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Buch/St. Magdalena derzeit auf dem Konto. Seit acht Begegnungen hat Buch/St. Magd. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Samstag trifft Dechantskirchen II auf UFC Wenigzell, SV Buch/St. Magdalena spielt tags zuvor gegen USV RB Gaugl Hofkirchen.

1. Klasse Ost A: SG Dechantskirchen II – SV Buch/St. Magdalena, 0:2 (0:2)

41 Julian Keller 0:2

4 Lukas Hammerl 0:1

Aufstellungen: Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Simon Pfleger, Fabian Kogler, Dominik Putz, Marco Glatz, Gabriel Maierhofer, Thomas Zinggl, Alexander Zinggl , Patrick Hofer, Manuel Weghofer (K), Matthias Kaltenbacher



Ersatzspieler: Simon Fellinger, Thomas Höller, Bastian-Christoph Prenner, Andreas Wels, Gregor Ringhofer



Trainer: Dominik Putz

Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem



Ersatzspieler: David Lehsner, Jakob Schöngrundner, Marcel Kölbl, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Julian Franz Spörk



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

