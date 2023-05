Vornholz mit einem sechs Tore Lebenszeichen- Tormann Nemeth trifft

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:46

Am Sonntag verbuchte USC Vornholz einen 6:4-Erfolg gegen UFC Wenigzell. Gegen Vornholz setzte es für Wenigzell eine ungeahnte Pleite. Das enge Hinspiel hatte USC Vornholz durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Mit dem Pausenpfiff führte das Schlusslicht mit 3:0

Beide Teams begannen offensiv und kamen bereits in den ersten zwanzig Minuten zu guten Möglichkeiten. Das Schlusslicht ging durch Dominik Holzer mit einem Linksschuss in der 20. Minute in Führung. Markus Kaiser versenkte die Kugel zum 2:0 (33.). Bevor es in die Pause ging, hatte Balint Péter Puhr noch das 3:0 von Vornholz parat (43.). Das überzeugende Auftreten des Gastgebers fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Am Ende gab es zehn Tore zu notieren

Mit dem 4:0 per Heber durch Holzer schien die Partie bereits in der 48. Minute mit USC Vornholz einen sicheren Sieger zu haben. Johannes Hofer verkürzte für UFC Wenigzell später in der 56. Minute auf 1:4. Sollte hier doch noch Spannung aufkommen?

Mit dem 5:1 von Mark Nemeth für Vornholz war das Spiel dann aber endgültig entschieden (59.). So sahen es zumindest die meisten Beobachter. Nemeth? Das ist doch der Goalie der Gastgeber, oder?

Tor, Toor, Tooor für USC Vornholz zum 5:1 Ausschuss vom Goalie geht hinein Tobias Kolb, Ticker-Reporter

Durchsetzungsstark zeigte sich Wenigzell, als Lorenz Sommersguter-Maierhofer (67.) und Michael Hauswirtshofer (76.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Da stand es dann 5:3.

Tor, Toor, Tooor für UFC Wenigzell zum 5:3 es wird nochmal spannend. Tobias Kolb, Ticker-Reporter

Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Holzer, als er das 6:3 für USC Vornholz besorgte (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christian Jokesch für einen Treffer sorgte (95.). Am Ende verbuchte Vornholz gegen UFC Wenigzell einen Sieg.

So steht es um die beiden Teams

USC Vornholz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte Vornholz im Klassement keinen Boden gut. Mit 84 Toren fing sich USC Vornholz die meisten Gegentore in der 1. Klasse Ost A ein. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Vornholz, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist USC Vornholz zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Die Abwehrprobleme von Wenigzell bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat UFC Wenigzell momentan auf dem Konto. Die Situation von Wenigzell ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Vornholz handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Nächster Prüfstein für USC Vornholz ist USV St. Lorenzen/W. (Samstag, 18:00 Uhr). UFC Wenigzell misst sich am selben Tag mit der Reserve von SG Dechantskirchen (18:30 Uhr).

1. Klasse Ost A: USC Vornholz – UFC Wenigzell, 6:4 (3:0)

95 Christian Jokesch 6:4

84 Lukas Holzer 6:3

76 Michael Hauswirtshofer 5:3

67 Lorenz Sommersguter-Maierhofer 5:2

59 Mark Nemeth 5:1

56 Johannes Hofer 4:1

48 Dominik Holzer 4:0

43 Balint Peter Puhr 3:0

33 Markus Kaiser 2:0

20 Dominik Holzer 1:0

Aufstellungen: Vornholz: Mark Nemeth, Peter Doma, Noel Hirzabauer, Dominik Holzer (K), Martin Haas, Daniel Szakacs, Thomas Putz, Daniel Kager, Markus Kaiser, Bálint Péter Puhr, Manuel Haberler



Ersatzspieler: Julian Gremsl, Nico Leinweber, Matthias Holzer, Lukas Holzer, Stefan Petz



Trainer: Roland Lechner

Wenigzell: Fabian Rother - Akram Ibrahim, Jakob Kahlbacher, Michael Hauswirtshofer, Jürgen Brünner - Lorenz Sommersguter-Maierhofer, Paul Lukas Felber, Stefan Schafferhofer, Mario Pötz - Christian Jokesch (K), Johannes Hofer , MEd



Ersatzspieler: Matthias Ochabauer, Matthias Hauswirtshofer, Manuel Putz, Michael Rozanek, Lukas Vinzenz Pötz



Trainer: Johannes Hofer Bericht Florian Kober

