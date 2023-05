Buch/St. Magdalena seit neun Spielen unbesiegt

Details Freitag, 12. Mai 2023 22:09

Mit 1:4 verlor der USV RB Gaugl Hofkirchen am Freitagabend deutlich gegen den SV Buch/St. Magdalena. Auf dem Papier ging Buch/St. Magdalena als Favorit ins Spiel gegen USV Hofkirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel in der Hinrunde hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Buch letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte. Das Derby hatte somit einen klaren Sieger.

Seit neun Spielen ist das Team von Trainer Prem nun ungeschlagen - Foto SV Buch

Fünf Tore in der ersten Halbzeit

Die Heimmannschaft versuchte von Beginn an das Kommando zu übernehmen und kam nach neun Minuten zur ersten Großchance. In dieser Phase hielt die Mannschaft aus Hofkirchen aber noch sehr aktiv dagegen.

Erste Topchance für die Heimmannschaft. Friesenbichler mit dem Pass auf Hammerl, der lupft den Ball am Tormann vorbei. Ein Abwehrspieler rettet auf der Linie zur Ecke. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Für das erste Tor des Heimteams war Dominic Kirchsteiger dann nur zwei Minuten später verantwortlich, der in der elften Minute das 1:0 besorgte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Hammerl den Vorsprung vom SV Buch nach einem Zuspiel von Luka Brzin.

Michael Fink versenkte den Ball aus gößerer Distanz praktisch im Gegenzug in der 15. Minute im Netz der Gastgeber. In der 34.Minute dann die Großchance zum 3:1, diesen macht Hammerl noch nicht rein. Aber zwei Minuten später war es so weit: Hammerl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (37.).

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Roland Nemeth seine Chance und schoss das 4:1 (43.) für Buch.

Keine Tore in der zweiten Halbzeit

Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert, zumindest was die Tore angeht.

Weltklasse Parade von Narath!!! Er lenkt einen Schuss über die Latte. Michael Matejka, Ticker-Reporter

Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr. Schiedsrichter Mario Liedl beendete die Partie nach 90 Minuten, fünf Toren und fünf gelben Karten.

So steht es um die beiden Teams

Durch den Erfolg rückte der SV Buch/St. Magdalena auf die fünfte Position der 1. Klasse Ost A vor. Man verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Neun Spiele ist es her, dass Buch/St. Magdalena zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage behält Hofkirchen den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Buch/St. Magdalena auf UFC Wenigzell, USV RB Gaugl Hofkirchen spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von Saifenboden/Pöllau.

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – USV RB Gaugl Hofkirchen, 4:1 (4:1)

43 Roland Nemeth 4:1

37 Lukas Hammerl 3:1

15 Michael Fink 2:1

14 Lukas Hammerl 2:0

11 Dominic Kirchsteiger 1:0

Aufstellungen: Buch/St.Magdalena: Philipp Narath, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K)



Ersatzspieler: David Lehsner, Maximilian Mauerhofer, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Maximilian Prem



Trainer: Philipp Prem

Hofkirchen: Istvan Papp, Florian Rasinger, Tobias Baronigg, Kevin Stuhlhofer, Christoph Allmer, Peter Horvath, Daniel Reiterer, Alexander Schweighofer, Paul Josef Janser, Michael Fink, Rene Strahlhofer (K)



Ersatzspieler: Florian Strahlhofer, Manuel Lederer, Alnes Velija, Marvin Koch, Dominik Janisch, Nick Bauditz



Trainer: Stefan Lechner Bericht Florian Kober

