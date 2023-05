USV Eichberg überrascht TUS Greinbach - neun Tore und gute Unterhaltung

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:30

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte die TUS Greinbach Reserve gegen den USV ALU Eichberg kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 4:5-Niederlage. Der bisherige Tabellenzweite verlor am Samstagnachmittag in Eichberg. Wer hätte das gedacht? USV Eichberg wuchs über sich hinaus und fügte der Zweitvertretung von TUS Greinbach eine Pleite zu. Im Hinspiel im Herbst hatte Eichberg bei TUS Greinbach II einen 2:0-Sieg eingefahren. Am Samstag sahen die Zuschauer ein wahres Torfestival.

Zwei verwandelte Elfer und insgesamt neun Tore

Zunächst fiel die Führung des Favoriten mit der ersten brauchbaren Torchance im Spiel. Thomas Viktor Zingl war es, der für den USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg den Führungstreffer besorgte (9.). Matthias Gleichweit war es, der in der 17. Minute den Ball im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte.

Tor, Toor, Tooor für TUS Greinbach II zum 1:1: wunderschönes Tor der Nr 19 Gleichweit Matthias Manuel Feichtinger, Ticker-Reporter

Eric Wiedner erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte TUS Greinbach II durch einen Selbsttreffer das 2:1 (20.). In der 31. Minute war Zingl per Elfmeter mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Für das 3:2 von USV Eichberg zeichnete Zsolt Balogh verantwortlich (36.), ebenso per Elfmeter. Mit der Führung für Eichberg ging es in die Halbzeitpause.

Eichberg hat die Partie gedreht, Greinbach II ist überrascht. Wir freuen uns auf eine spannende restliche Spielzeit Manuel Feichtinger, Ticker-Reporter

In der 71. Spielminute setzte sich USV Eichberg erneut durch und erzielte das vorentscheidende 5:2.

Tor, Toor, Tooor für USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg zum 5:2: Christoph Figo Kröpfl krönt seine starke Leistung am heutigen Tag mit einem Tor Manuel Feichtinger, Ticker-Reporter

Eine starke Leistung zeigte David Gamperl, der einen Doppelpack schnürte (73./87.). Es blieb in den letzten Minuten spannend in diesem Torfestival. Am Schluss gewann Eichberg gegen den favorisierten Gast.

So steht es um die beiden Teams

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der USV Eichberg auf den achten Rang kletterte. Man verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Nach sieben sieglosen Spielen ist Eichberg wieder in der Erfolgsspur.

Durch diese Niederlage fällt TUS Greinbach II in der Tabelle auf Platz drei zurück. 76 Tore – mehr Treffer als TUS Greinbach II erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost A. Die gute Bilanz von TUS Greinbach II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte TUS Greinbach II bisher elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Mittwoch tritt USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg bei SV Putz Möbel Neudau an, während TUS Greinbach II zwei Tage später die Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau empfängt.

1. Klasse Ost A: USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg – TUS Greinbach II, 5:4 (4:2)

87 David Gamperl 5:4

73 David Gamperl 5:3

71 Christoph Kroepfl 5:2

44 Leotrim Avdyli 4:2

36 Zsolt Balogh 3:2

31 Thomas Viktor Zingl 2:2

20 Eigentor durch Eric Wiedner 1:2

17 Matthias Gleichweit 1:1

9 Thomas Viktor Zingl 1:0

Startaufstellung: USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner - Idris Turan, Blend Selimi, Thomas Viktor Zingl - Zsolt Balogh, Patrik Kocsis, Daniel Koller (K) - Daniel Primas, Leotrim Avdyli, Christoph Kröpfl, Mehmet Karakus



Ersatzspieler: Wilfried Wiedner, Stefan Hofstätter, Maximilian Putz, Kevin Hammerl, Fuat Sener, Philipp Josef Lechner



Trainer: Rene Schermann

Greinbach: Vladislav Dorogan - Edmond Mowsesyan, Markus Reiterer (K), Alexander Freitag, Andreas Gruber, Lukas Roland - Michael Müller, Maximilian Grabner, Matthias Gleichweit - David Gamperl, Jonas Schantl



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Kristof Sandor Nemeth, Benjamin Zisser, Aron Varnai



Trainer: Herfried Sabitzer

