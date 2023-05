USV Dienersdorf liest Vornholz die Leviten und gewinnt mit 5:0

Details Sonntag, 21. Mai 2023 20:27

USV Dienersdorf RB Loidl führte USC Vornholz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. An der Favoritenstellung ließ USV Dienersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Vornholz einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Dienersdorf einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Dienersdorf zeigte in Vornholz eine solide Leistung und gewann souverän

In der ersten Viertelstunde passierte relativ wenig. Dann der erste gute Moment:

Erster Weitschuss von Hammer Patrick, knapp drüber RoteMartin, Ticker-Reporter

Dienersdorf übernahm zunehmend das Kommando und nach einer guten halben Stunde ging man auch in Führung. Christoph Hammer brachte USC Vornholz nach Vorarbeit von Schweighofer in der 33. Minute ins Hintertreffen. Nur wenige Minuten später klingelte es erneut.

Für das 2:0 von USV Dienersdorf RB Loidl zeichnete Georg Schantl verantwortlich (39.).

Tor, Toor, Tooor für USV Dienersdorf RB Loidl zum 0:2 (Nr. 20) Schantl Georg bringt einen Stangler im gegnerischen Tor unter. Vorlage Hammer Patrick RoteMartin, Ticker-Reporter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

In der zweiten Hälfte wurde es deftig für Vornholz

In der 56. Minute legte Schantl zum 3:0 zugunsten von USV Dienersdorf nach. Mit dem 4:0 von Justin Rosenberger für den Gast war das Spiel dann allerdings endgültig entschieden (58.)

Tor, Toor, Tooor für USV Dienersdorf RB Loidl zum 0:4 (Nr. 8) Rosenberger Justin nach einem flachen Eckball ins kurze Kreuzeck. RoteMartin, Ticker-Reporter

Vornholz vergab nun einen Elfmeter und Patrick Gutmann gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Dienersdorf (90.). USV Dienersdorf RB Loidl überrannte Vornholz förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um die beiden Teams

Die Defizite in der Verteidigung sind bei USC Vornholz klar erkennbar, sodass bereits 93 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die letzten Auftritte waren mager, aber immerhin gewann man in der letzten Woche wieder einmal.

USV Dienersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über Vornholz weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv konnte Dienersdorf in der 1. Klasse Ost A kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. 13 Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat USV Dienersdorf RB Loidl derzeit auf dem Konto. USV Dienersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Kommende Woche tritt USC Vornholz bei USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Dienersdorf Heimrecht gegen die Zweitvertretung von SG Dechantskirchen.

1. Klasse Ost A: USC Vornholz – USV Dienersdorf RB Loidl, 0:5 (0:2)

90 Patrick Gutmann 0:5

58 Justin Rosenberger 0:4

56 Georg Schantl 0:3

39 Georg Schantl 0:2

33 Christoph Hammer 0:1

Aufstellungen: Vornholz: Mark Nemeth, Peter Doma, Dominik Holzer (K), Martin Haas, Daniel Szakacs, Thomas Putz, Nico Leinweber, Lukas Holzer, Markus Kaiser, Noel Hirzabauer, Stefan Petz

Ersatzspieler: Lukas Faustmann, Hannes Reithofer, Josef Heiling

Trainer: Roland Lechner

Dienersdorf: Andreas Käfer, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Markus Schweighofer, Mag. Christoph Hammer, Matthias Feichtinger, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer

Ersatzspieler: Sebastian Kröpfl, Andreas Gußmack, Andreas Mauerbauer, Robert Prenrecaj, Tobias Loidl

Trainer: Andreas Cividino Bericht Florian Kober

